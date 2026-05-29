Cantante de vallenato romántico aboga por rescatar la poesía y la autenticidad en el género

En entrevista con Zona Cero, el intérprete de 'Me vieron llorando' comparte cómo sus canciones nacen de vivencias personales y critica la tendencia actual hacia el cover y lo comercial, llamando a priorizar la composición con historia y sentimiento.

El reconocido cantante y compositor de vallenato romántico , conocido por éxitos como 'Me vieron llorando', concede una entrevista a Zona Cero en la que reflexiona sobre la esencia de su creación musical y la situación actual del género.

Explica que sus canciones nacen de experiencias personales y sentimentales profundas, no de la fantasía ni de encargos comerciales. Relata cómo la canción 'Me vieron llorando' surgió de un momento de эмоción extrema tras una conversación difícil con su pareja, donde ella le mencionó que su familia no la aceptaba. Ese sentimiento genuino lo llevó a componer letras que reflejan conflictos amorosos reales, como la elección entre el amor y la familia.

Subraya que nunca ha compuesto por invento o bajo presión, sino que la canción debe sentirse y tener una historia detrás. Respecto a la escena musical actual, el artista expresa su preocupación por la falta de poesía y ritmo narrativo en el vallenato moderno. Critica que las nuevas generaciones se enfocan más en hacer covers de éxitos antiguos y en canciones comerciales de 'brinca brinca', descuidando la composición original con contenido emotivo.

Señala que mientras antes los temas quedaban para la historia, ahora hay una escasez de letras que cuenten historias profundas. A pesar de esto, valora el acercamiento espontáneo de otro artista que, tras escuchar su música, quiso sumarse a un proyecto, destacando que su estilo romántico compagina con el de aquel. La conversación entrega un retrato íntimo del proceso creativo y una defensa de la autenticidad en la música vallenata





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