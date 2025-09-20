Canto del río: Flores y esperanza inundan el Eje Ambiental en el inicio de BOG25

Una instalación artística con 150.000 flores dio inicio a la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 en el Eje Ambiental de Bogotá. La iniciativa, denominada Canto del río, buscó simbolizar la reconciliación y la esperanza a través de un mensaje de unión y respeto por la vida.

El Eje Ambiental , un icónico espacio en el corazón de Bogotá , se convirtió en el escenario de la acción performática y colectiva Canto del río, marcando el inicio de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 . La intervención artística, que buscó simbolizar la reconciliación y la esperanza, transformó el cauce del río San Francisco con un despliegue visual impactante: más de 150.

000 flores, cultivadas en la fértil Sabana de Bogotá y generosamente donadas por Asocolflores, cubrieron el lecho del río. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, entidad organizadora del evento, explicó que cada flor representaba una palabra no pronunciada, una herida en proceso de sanación y una promesa de respeto incondicional por la vida. La elección del Eje Ambiental, una obra maestra urbanística diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, no fue casual; este espacio, que sigue el antiguo cauce del río Vicachá o San Francisco, uno de los ríos fundacionales de la ciudad, es un símbolo de memoria, conexión con la naturaleza y transformación ciudadana. El evento forma parte del recorrido central de BOG25, que incluye 25 sedes y más de 10 activaciones en espacios públicos de la capital





