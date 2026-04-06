Caos en Bogotá: Manifestaciones y Accidente Complican el Retorno de Semana Santa

El regreso de Semana Santa a Bogotá se vio afectado por manifestaciones y un accidente vial, generando congestión y retrasos en la movilidad de la ciudad. La avenida NQS y la Autopista Sur fueron las zonas más afectadas.

06 de abril de 2026 a las 09:24 hrs. El retorno de Semana Santa a Bogotá se vio empañado por una movilidad sumamente complicada durante la mañana de este 6 de abril. Las autoridades informaron sobre una manifestación que tuvo lugar en el sur de Bogotá , sumada a un accidente vial que impactó considerablemente el flujo vehicular en la avenida de Las Américas, específicamente en el sector suroccidental de la ciudad.

\Uno de los puntos críticos de la jornada fue la intersección de la avenida NQS con la avenida Primero de Mayo, donde los manifestantes establecieron bloqueos que afectaron ambos sentidos de la vía. La Secretaría de Movilidad comunicó que la protesta protagonizada por los contratistas del Metro aún se mantenía en el sur de la capital. Como consecuencia, se reportaron cierres preventivos y afectaciones en ambos sentidos de la Autopista Sur, a la altura de la calle 16 sur. TransMilenio, por su parte, reportó una serie de protestas que impactaron directamente el servicio y el tráfico en la avenida NQS con Primero de Mayo. La entidad de transporte masivo detalló que los manifestantes habían bloqueado ambos sentidos, lo que obligó a detener la flota troncal en dirección sur-norte, antes de llegar a la Avenida Primero de Mayo, y en sentido norte-sur, a la altura de la estación Santa Isabel. Se implementaron desvíos para los usuarios que se dirigían de norte a sur, utilizando el sector de Matatigres, y para aquellos que se desplazaban de sur a norte, se establecieron rutas alternativas por el costado oriental en la Calle 30 sur. La situación generó retrasos significativos y congestión en varias zonas de la ciudad. La Secretaría de Movilidad también reportó el retiro de los vehículos involucrados en el accidente en la avenida de Las Américas con carrera 62, en dirección Occidente-Oriente, lo que contribuyó a un alto flujo vehicular en este corredor vial durante las primeras horas de la mañana. \Adicionalmente, se registró un fuerte accidente vial que involucró a dos motocicletas en la localidad de Puente Aranda, específicamente en la avenida de Las Américas con carrera 62, en el sentido Occidente-Oriente, lo que agravó aún más la situación de movilidad. La combinación de la manifestación, el accidente y el retorno de la Semana Santa generaron un escenario complejo y desafiante para los ciudadanos bogotanos que se desplazaban por la ciudad. Las autoridades de tránsito y transporte trabajaron para gestionar el tráfico, implementar desvíos y minimizar el impacto de los incidentes en la movilidad, sin embargo, los retrasos y la congestión fueron inevitables. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones de la Secretaría de Movilidad y de TransMilenio para conocer el estado de las vías y las rutas alternativas disponibles





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