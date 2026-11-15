Caos en el aire: USA enfrenta 5.200 vuelos cancelados tras fallo de FAA

El sistema aéreo de EE. UU. registra 5.200 perturbaciones. La FAA y Donald Trump debaten causas y costos de 50.000 millones para reparar la infraestructura.

Las interrupciones en el transporte aéreo de Estados Unidos completaron su tercer día consecutivo este domingo 15 de noviembre, afectando a más de 5.200 vuelos entre cancelaciones y retrasos. Aunque el Gobierno de Donald Trump anticipó que las operaciones comenzarían a normalizarse durante la jornada, el restablecimiento completo del servicio tardaría hasta el lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con FlightAware, plataforma especializada en el seguimiento de vuelos, el domingo se registraron más de 1.600 cancelaciones en todo el país y cerca de 3.600 vuelos retrasados. La situación fue peor el sábado, cuando las aerolíneas cancelaron más de 6.400 vuelos y reportaron más de 8.000 demoras, según cifras citadas por Reuters.

Also read FAA ordena suspensión de operaciones en centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos

Origen de la paralización aérea nacional

El impacto se originó en una paralización general de las operaciones aéreas durante más de cuatro horas el viernes por la tarde. La medida dejó aviones en tierra y provocó alteraciones en los itinerarios de las aerolíneas, en un país donde el transporte aéreo es habitual para recorrer largas distancias. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y miles más sufrieron retrasos, lo que generó congestión en las terminales y dejó a numerosos viajeros sin poder llegar a sus destinos.

El Gobierno estadounidense atribuyó la interrupción a problemas durante unos trabajos de mantenimiento en la infraestructura de comunicaciones utilizada para el control del tráfico aéreo. El sábado, la administración Trump sostuvo que las labores, consideradas de rutina, provocaron una avería en los sistemas de comunicación vinculados a la aviación.

Advertisement

Responsabilidades políticas y fallos técnicos

Duffy detalló que el problema se presentó durante el reemplazo de un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad. Los trabajos generaron dificultades en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar. Bryan Bedford señaló que la inestabilidad comenzó a extenderse y que, ante el riesgo para las operaciones, las autoridades optaron por detener los despegues como medida preventiva.

Trump atribuyó el domingo la responsabilidad de los problemas a la administración de su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien gobernó entre 2021 y 2025. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario calificó la gestión de la infraestructura aérea durante ese gobierno como un desastre. Todo lo que tocaron terminó mal, escribió Trump.

Agregó que el manejo de los recursos destinados a estos sistemas aseguró que se gastaron grandes cantidades de dinero de manera imprudente, dejando una infraestructura antigua y deteriorada en peores condiciones. Las declaraciones se produjeron después de que su administración señalara que los trabajos de sustitución del cable de cobre por fibra óptica habían desencadenado los problemas técnicos que obligaron a suspender los despegues.

Proyecciones de recuperación y costos de modernización

Se esperaba que las operaciones recuperaran su ritmo habitual al cierre del domingo, pero lo cierto es que las autoridades advirtieron que el proceso tomará más tiempo. Bryan Bedford, director de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), señaló el sábado que los viajes para millones de pasajeros afectados volverían a la normalidad durante el domingo. Sin embargo, Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, aclaró que todavía era necesario reorganizar la ubicación de los aviones, las tripulaciones y los pasajeros para recuperar los itinerarios habituales.

Advertisement

En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana, afirmó Duffy en una entrevista con ABC News. La advertencia significa que, aunque las operaciones comiencen a estabilizarse, los pasajeros seguirán enfrentando cancelaciones y demoras mientras las compañías reorganizan sus servicios.

Inversión necesaria para la seguridad aérea futura

En medio de la emergencia, el secretario de Transporte insistió en la necesidad de invertir en la modernización de la infraestructura de control aéreo del país. Duffy, quien ha cuestionado anteriormente el deterioro de estas instalaciones, aseguró que se necesitan 50.000 millones de dólares para evitar que se repita una situación como la ocurrida el viernes.

La cifra supera los 30.000 millones de dólares que ya se habían solicitado al Congreso para financiar la modernización del sistema. Necesitamos 50.000 millones para no volver a ver lo que ocurrió el viernes y garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad, afirmó el funcionario en una entrevista con CBS. Esta demanda representa un desafío financiero significativo para las autoridades nacionales en el corto plazo.