Caos en El Dorado: Bloqueos y Disturbios Paralizan el Aeropuerto

Protestas de taxistas y enfrentamientos con las autoridades generaron un caos sin precedentes en el Aeropuerto El Dorado, afectando vuelos y dejando a cientos de pasajeros varados. Se registraron retrasos, desvíos en el transporte público y un llamado urgente a los usuarios para anticipar sus viajes.

El acceso al principal aeropuerto del país, El Dorado, se convirtió en un foco de intensa tensión la tarde de este miércoles, marcando un día caótico para viajeros y operadores. La vía que conecta con vuelos nacionales e internacionales, una ruta vital para el transporte aéreo, se vio severamente afectada por bloqueos, disturbios y enfrentamientos que alteraron por completo la normal operación en la zona.

La situación desencadenó una crisis de movilidad en las inmediaciones del aeropuerto, provocada principalmente por protestas de taxistas, quienes bloquearon el carril exclusivo destinado a su servicio. Esta acción generó un cuello de botella monumental, impidiendo el ingreso fluido de pasajeros. Muchos de ellos quedaron atrapados en medio del congestionamiento, luchando contra el reloj para llegar a tiempo a sus vuelos, con la incertidumbre y el estrés incrementándose a medida que se acercaba la hora de partida. \Videos ampliamente difundidos en redes sociales capturaron momentos de extrema tensión y caos. Se escucharon detonaciones, gritos y se observaron enfrentamientos que se prolongaron por varios minutos en las áreas de acceso al aeropuerto. La presencia de unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) agravó aún más la situación, derivando en choques directos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Hacia las 7:30 p. m., la situación escaló a niveles críticos: varios manifestantes, armados con palos y otros objetos contundentes, se enfrentaron a los uniformados en plena vía pública, un espectáculo que se desarrolló ante la mirada atónita de decenas de viajeros que se encontraban represados en la zona. Estos viajeros se vieron imposibilitados de avanzar hacia la terminal aérea o acceder a alternativas de transporte, atrapados en una situación de incertidumbre y preocupación. Las protestas, que inicialmente se concentraron sobre la calle 26 con carrera 110, terminaron por impactar de manera directa y significativa la operación del aeropuerto.\Como consecuencia directa de los bloqueos y los disturbios, se registraron retrasos considerables y múltiples dificultades para abordar vuelos. El sistema de transporte público TransMilenio se vio obligado a implementar desvíos y suspender temporalmente el servicio alimentador que conecta con el aeropuerto, una medida que complicó aún más la situación para los viajeros. Afortunadamente, horas después, se anunció la reactivación gradual de las rutas, buscando normalizar la situación y facilitar el desplazamiento de los usuarios. La administración del Aeropuerto El Dorado emitió un llamado urgente a los usuarios, instándolos a anticipar sus desplazamientos, a optar por rutas alternas y a mantenerse en constante comunicación con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre posibles cambios en los itinerarios de vuelo. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado una confirmación oficial sobre las causas exactas que originaron la protesta, ni tampoco han dado a conocer un balance oficial del número de personas lesionadas como resultado de los enfrentamientos. Sin embargo, la situación pone en evidencia la vulnerabilidad de uno de los puntos de conexión aérea más importantes del país frente a bloqueos y alteraciones del orden público, resaltando la importancia de garantizar la seguridad y la fluidez del transporte en áreas críticas





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