Millones de usuarios enfrentaron fallos masivos en Microsoft, aviación y banca por defectos de software e infraestructura, no por ciberataques. Conoce los detalles.

El jueves 12 de noviembre, millones de personas abrieron Outlook y el correo no cargó. Fue el primer aviso de las fallas tecnológicas. En los días siguientes se suspendieron los vuelos en Estados Unidos, se trabaron los pagos de los grandes bancos, United Airlines frenó sus despegues, Apple perdió iCloud y Apple Pay durante horas y un código malicioso se coló en 178 sitios web de marcas como BBC, CNN, Zoom e Ikea. Incluso, la coincidencia de tantos errores tecnológicos alimentó en redes sociales el rumor de un supuesto "apagón mundial" para el 17 de noviembre. Las autoridades lo descartaron de tajo, se trató de incidentes independientes, sin un colapso global de por medio.

Microsoft y los principales colapsos tecnológicos

La interrupción de los servicios de Microsoft 365 duró cerca de 24 horas, afectando a usuarios en 74 países y territorios, incluido Colombia. Downdetector estimó 321 millones de usuarios perjudicados y registró 97.000 reportes por Outlook y 38.000 por Microsoft 365. El golpe alcanzó a gobiernos, hospitales, bancos, ferrocarriles y empresas, incluyendo el correo del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. Microsoft confirmó la recuperación de sus servicios el 14 de noviembre.

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La investigación de la empresa identificó tres factores clave: un defecto oculto en el software de red, una redistribución del tráfico y una reducción temporal en la capacidad de los servidores. Cuando se desató la falla, la infraestructura ya operaba con cerca de 14% menos de capacidad. En el pico de la crisis, más del 80% de los servidores involucrados dejaron de responder. Mario De Cicco, vicepresidente de instituciones financieras europeas en Morningstar DBRS, estimó que las pérdidas aseguradas en el mundo oscilan entre US$300 millones y US$500 millones.

La caída de la aviación y la infraestructura aeronáutica

Al día siguiente, viernes 13, el cielo estadounidense se quedó quieto. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender todos los despegues del país hacia las 3:30 de la tarde. Las operaciones se reanudaron a las 8:15 de la noche, según el reporte oficial de la entidad. Ese día se cancelaron unos 12.462 vuelos, 9.082 de ellos de las principales aerolíneas. Reuters contó después más de 18.000 cancelaciones en tres días.

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La FAA explicó que sus equipos de comunicaciones, a los que considera infraestructura heredada, se volvieron inestables por una cantidad inusual de datos. La red recibió cerca de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. La falla afectó primero 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país y luego se extendió a otras instalaciones. La investigación inicial señaló dos posibles puntos de origen, una estación de radar en Amarillo, Texas, y un sitio de comunicaciones en El Dorado, Arkansas, donde los técnicos instalaban un nuevo enrutador mientras reemplazaban cables de cobre por fibra óptica.

El rol de las autoridades y los expertos en ciberseguridad

Doug Madory, jefe de análisis de internet de la empresa tecnológica Infoblox, afirmó que "las últimas 36 horas han sido de histeria". Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que las fallas no estaban relacionadas con ciberataques. Indicó que algunas de las tecnologías que están implementando son nuevas sobre sistemas informáticos realmente antiguos, y eso parece sobrecargar el sistema. Agregó que tenía un 98% de certeza sobre esa conclusión.

Víctor Muñoz, experto en ciberseguridad e inteligencia artificial y exdirector del Dapre, reseñó que "Noviembre ha estado movido en el mundo digital". Enfatizó que los reportes apuntan a fallas técnicas vinculadas con una actualización de software, la instalación de un router durante el paso de cobre a fibra óptica y una prueba de recuperación de datos. Hasta ahora, ninguno de los cuatro incidentes se ha atribuido a un ciberataque.

Impacto económico y riesgos de dependencia tecnológica

Mario De Cicco estimó que las pérdidas aseguradas en el mundo oscilan entre US$300 millones y US$500 millones, lo cual es menos que los US$400 millones a US$1.500 millones que costó la caída de CrowdStrike en 2024. Sin embargo, la recurrencia de estos fallos preocupa a los analistas del mercado. Josh Gilbert, analista de mercado de eToro, afirmó que lo más preocupante es que esta no es la primera interrupción de Microsoft 365 este año.

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Si la fiabilidad empieza a parecer un problema recurrente, esto da a todos los departamentos de TI una razón para pensárselo dos veces antes de poner aún más de su negocio en manos de un único proveedor. Microsoft descartó un ataque; se trató, dijo, de un "problema técnico no relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes de IA".