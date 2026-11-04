Captura de alias Cristóbal Pérez en Caparrapí golpee la Segunda Marquetalia

Autoridades colombianas capturan a Wilmer Castillo Duarte alias Cristóbal Pérez, cabecilla de la Segunda Marquetalia en Cundinamarca. Este operativo afecta las finanzas ilegales del grupo criminal en Huila y Caquetá.

Autoridades colombianas confirmaron la captura de Wilmer Castillo Duarte, conocido criminalmente como alias Cristóbal Pérez, segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Este operativo de alta complejidad se ejecutó en el municipio de Caparrapí, ubicado en el departamento de Cundinamarca, mediante una diligencia de allanamiento coordinada entre el GAULA Militares de la Quinta División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Detalles del Operativo en Cundinamarca

La operación militar y policial permitió interceptar a este líder criminal en su zona de residencia habitual, interrumpiendo así su capacidad de mando en tiempo real. Los efectivos desplegados en la región identificaron y aseguraron al objetivo sin reportar incidentes mayores durante la fase de detención. Este resultado representa un avance significativo en las estrategias de desarticulación de estructuras criminales organizadas que operan en el centro del país.

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Rol Financiero y Extorsión en Huila y Caquetá

Alias Cristóbal Pérez era el principal responsable del direccionamiento de comisiones armadas y el control de las finanzas ilegales en la zona limítrofe entre los departamentos de Huila y Caquetá. Según la información de inteligencia recopilada por las fuerzas armadas, su trayectoria delictiva abarca casi una década de actividades ilegales dentro del grupo armado ilegal. Se le considera uno de los principales articuladores de las redes de extorsión contra comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores y contratistas de obras públicas en dichas regiones.

Los oficiales señalaron que su captura constituye una afectación significativa al componente de mando, control y sostenimiento financiero de la estructura Teófilo Forero. Al privar a la organización de uno de sus principales articuladores criminales, se busca frenar la expansión del grupo y reducir los ingresos procedentes de actividades ilícitas. El coronel Stik Amaral Reyes Monsalve, comandante de GAULA Militares, enfatizó que esta acción desarticula la estructura delincuencial en sus niveles de sostén logístico.

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Atribución del Magnicidio de Miguel Uribe

La captura de este cabecilla está directamente vinculada a investigaciones judiciales sobre el magnicidio de Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. Las autoridades confirmaron que Pérez sería partícipe de este crimen y que su organización criminal mantiene intereses en desestabilizar la seguridad pública mediante actos de violencia de alto perfil. Este hecho es parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para establecer las responsabilidades de los integrantes de esta organización criminal en eventos de tal magnitud.

Además de su presunta participación en el homicidio del político, se le atribuyen otros crímenes graves ocurridos en los departamentos donde tenía injerencia. Se le responsabiliza por el homicidio de tres personas en el sector de Florencia, Caquetá, y por haber ordenado el asesinato de alias Hernán Cuéllar. Estas acciones demuestran su nivel jerárquico dentro de la organización y su capacidad para emitir órdenes letales contra figuras específicas.

Terrorismo y Capacidades Explosivas

Las autoridades destacaron que alias Cristóbal Pérez también sería el encargado de ordenar la quema de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila, vinculada al proyecto vial Ruta al Sur. Este acto fue ejecutado como mecanismo de intimidación para exigir cuotas extorsivas a los contratistas involucrados en la obra pública. Tal acción no solo buscaba beneficio económico, sino sembrar terror en la comunidad y afectar la infraestructura crítica regional.

De igual manera, se le señala de tener conocimientos especializados en la fabricación, manejo e instalación de artefactos explosivos. Esta competencia técnica incrementa la peligrosidad del grupo criminal, ya que permite la ejecución de ataques con mayor impacto destructivo. Se le responsabiliza además de dirigir otros delitos como homicidios, secuestros y extorsiones, acumulando una hoja criminal que justifica las medidas judiciales adoptadas.

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Ascenso Jerárquico y Impacto en la Organización

La trayectoria delictiva de Wilmer Castillo Duarte evidencia un ascenso progresivo dentro de la Segunda Marquetalia. Inicialmente asumió responsabilidades de mando en la estructura, y durante 2024, tras la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Edwin Marín, llegó a ocupar la jefatura principal de la organización. Esto confirma su posición de liderazgo en un momento crítico para la cohesión interna del grupo.

El coronel Stik Amaral Reyes Monsalve afirmó que con su captura desarticulan su estructura delincuencial y afectan sus finanzas ilegales en una región clave para el abastecimiento de recursos del Clan del Golfo. Se señala que existían rutas de la droga colombiana que unen a estas estructuras con el Cartel Jalisco Nueva Generación, pasando por territorios controlados por este cabecilla. La eliminación de su influencia en los departamentos de Huila y Caquetá debilita la cadena de suministro de estas alianzas criminales transnacionales.

Este operativo se enmarca en el contexto de las maniobras conjuntas como Vanguardia del Sur 2026, donde más de 800 militares de Colombia y Estados Unidos iniciaron ejercicios en Tolemaida. La coordinación entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional ha permitido consolidar una estrategia BOSUR que golpea a las estructuras criminales en sus puntos neurálgicos. La captura de alias Cristóbal Pérez sirve como ejemplo de la efectividad de estas tácticas de inteligencia y acción conjunta.

Las autoridades judiciales continúan trabajando en la investigación exhaustiva de todos los cargos imputados a Wilmer Castillo Duarte. Los delitos por los cuales se le procesa incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio, terrorismo, extorsión y posesión de armamento. La comunidad internacional y los organismos de control seguirán de cerca el desmantelamiento de esta red criminal, que ha operado con impunidad durante años en la frontera de los Andes colombianos.