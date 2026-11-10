Captura de alias Danielito, señalado de atemorizar a Riohacha en La Guajira

Abelardo De la Espriella confirmó la captura de alias Danielito, señalado de disparar contra viviendas y comercios en Riohacha, La Guajira.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la captura de alias Danielito, presunto criminal que, según las autoridades, atemorizaba a la comunidad de Riohacha, en el departamento de La Guajira. El anuncio se hizo desde la cuenta oficial del mandatario en X, donde identificó al detenido como integrante de los grupos criminales 'Los JJ' y ' Freseo Nueva Generación'.

Según el mandatario, estas estructuras delinquen principalmente en Soledad y Barranquilla, en el departamento del Atlántico. La captura de alias Danielito se produjo en Riohacha, la capital guajira, donde el detenido es señalado de generar miedo entre los habitantes.

Also read Fuerzas Militares priorizan captura de alias Casinga tras ataque con drones en Bolívar

Operación del Gaula y cargos contra alias Danielito

La captura de alias Danielito fue el resultado de una operación liderada por el Gaula de la Policía. Las autoridades señalan al detenido de sembrar miedo en Riohacha mediante disparos contra viviendas y establecimientos comerciales, con el propósito de intimidar a sus víctimas.

Alias Danielito también es investigado por su presunta participación en el asesinato de un tendero, cometido el pasado 16 de junio. La fuente oficial no precisa en el comunicado el año del hecho ni las pruebas específicas que vinculan al detenido con ese homicidio.

Advertisement

Señalamientos sobre redes de microtráfico y extorsión

Se conoció que alias Danielito habría asumido el control de las redes de microtráfico y extorsión en Riohacha tras la muerte de alias Naín, conocido también como 'Bendito Menor'. Estas afirmaciones corresponden a información difundida en torno al caso y deben entenderse como señalamientos en curso.

Las versiones indican que el presunto cabecilla habría heredado el manejo de estas economías ilegales en la ciudad. El caso, por tanto, apunta a una disputa por el control territorial de rentas criminales en la capital guajira.

En su mensaje, el presidente De la Espriella afirmó que se acabó el tiempo para quienes amenazan, extorsionan y asesinan en la región. El mandatario sostuvo que su Gobierno no permitirá que estos criminales conviertan a La Guajira en un territorio de miedo.

Impacto en la seguridad de Riohacha y próximos pasos

Para los habitantes de Riohacha, la detención de alias Danielito representa un golpe a una estructura señalada de disparar contra viviendas y negocios. Los ataques de este tipo afectan directamente la tranquilidad de familias y comerciantes que, según el relato oficial, vivían bajo intimidación constante.

Advertisement

La información disponible no detalla todavía la fecha exacta de la captura, ni el tipo de procedimiento judicial que seguirá el detenido. Tampoco se precisan las acciones que la Fiscalía adelantará por el homicidio del tendero, un proceso que dependerá de las diligencias de las autoridades competentes.