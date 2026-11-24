Fuerzas Militares de Colombia desarticulan subestructura del Clan del Golfo en La Guajira y Antioquia. La operación implica a alias Dominio por homicidios y concierto para delinquir.

Las Fuerzas Armadas de Colombia desplegaron una operación de seguridad coordinada el martes 24 de noviembre que resultó en la detención de tres presuntos miembros de una subestructura armada del Clan del Golfo. Este operativo de alto impacto se ejecutó simultáneamente en dos departamentos distintos del territorio nacional, evidenciando la capacidad de despliegue logístico y la inteligencia operativa de las autoridades encargadas de la seguridad pública en regiones estratégicas.

Despliegue Simultáneo en Riohacha y Yondó

El principal resultado de esta maniobra fue la captura de alias Dominio, figura destacada vinculada a homicidios, junto con dos mujeres que también integran el componente criminal de la organización. Los arrestos se llevaran a cabo en el casco urbano de Riohacha, ubicado en el departamento de La Guajira, y en la vereda Las Lomas del municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Estas ubicaciones geográficas son cruciales, ya que conectan el norte costero con el eje cafetero y las regiones del interior, facilitando la movilidad de estructuras armadas organizadas.

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Desarticulación de la Subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea

Los detenidos forman parte de la Subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, un núcleo operativo del Clan del Golfo que ejerce influencia significativa en la región del Magdalena Medio. Según los informes oficiales detallados por el Gaula Militar Magdalena Medio y la Quinta Brigada del Ejército Nacional, alias Dominio habría ingresado a esta estructura armada en el año 2024. La participación de elementos de la Policía Nacional y tropas especializadas del Ejército permitió ejecutar los procedimientos con precisión quirúrgica, asegurando el control de la situación en ambos frentes operacionales sin reportar incidentes mayores durante los arrestos.

Investigación por Concierto para Delinquir Agravado

La acusación legal principal que enfrenta este grupo es el delito de concierto para delinquir agravado, una figura jurídica severa que penaliza la formación de estructuras estables para cometer crímenes. Además de la detención de las personas, las fuerzas de seguridad incautaron un teléfono celular durante los procedimientos, el cual quedará como elemento material probatorio clave dentro del proceso judicial que se adelanta. Las autoridades vinculan a alias Dominio con acciones criminales graves y con homicidios cometidos contra integrantes de la población civil en Yondó, hechos que han impactado negativamente la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio antioqueño en los últimos meses.

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Impacto en la Cadena de Mando y Financiación Ilícita

Estas detenciones representan un golpe directo a la capacidad de mando y a las redes de financiación del Clan del Golfo en la región. Al capturar a miembros clave de la subestructura, las autoridades aseguran que se reduce la influencia de la organización sobre redes delictivas locales y se afecta la estabilidad operativa de los grupos armados. La Quinta Brigada utilizó la etiqueta #ContundenciaOperacional para resaltar el éxito de esta iniciativa, enfatizando que estos resultados son parte de una estrategia continua para proteger a la población civil y debilitar las fuentes económicas provenientes de actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión.

Próximos Pasos Judiciales y Seguridad Regional

Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes ahora deben definir su situación jurídica formal. Hasta el momento, no se ha hecho pública la ubicación exacta de los centros de detención ni la fecha específica en que serán presentados ante un juez para determinar medidas de aseguramiento. La Quinta Brigada reiteró su compromiso de mantener las operaciones en la región para garantizar la seguridad, invitando a la ciudadanía a colaborar mediante la línea 107 para denunciar terrorismo y la línea 147 contra el secuestro y la extorsión, elementos vitales para el éxito de las campañas de restablecimiento del orden público.