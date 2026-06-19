Captura de cabecilla del Clan del Golfo por ataque a policías en Bolívar

El Ejército Nacional capturó a alias 'Culebro', señalado como responsable del ataque en Simití que dejó dos policías muertos. La operación se realizó en Barrancabermeja y representa un golpe estratégico contra el Clan del Golfo en el Magdalena Medio.

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional informaron sobre la captura de alias 'Culebro', señalado como cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio y presunto responsable del ataque en Simití , Bolívar , donde murieron dos patrulleros.

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando tres hombres armados atacaron la estación de policía en la madrugada. Las víctimas fueron Belén Karina Durán Ortiz, de 23 años, y Edwin Agustín Feria Mercado, de 41, quienes regresaban a la estación cuando fueron interceptados. Otro patrullero, Imanol Javier Escorcia Torres, resultó herido y recibe atención médica. Según el reporte, los agresores llegaron en una motor-canoa por la Ciénaga de Simití y desembarcaron en el sector de Chambacú.

La Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, garantizando absoluta reserva. La operación para detener a alias 'Culebro' se realizó en Barrancabermeja, Santander, en el sector comercial, bajo el Plan de Operaciones Ayacucho Plus. Participaron el Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea No. 2, el Batallón de Inteligencia Militar, la Policía Nacional, la Dijin y la Fiscalía.

El detenido, de 26 años y con diez en la organización ilegal, tiene órdenes de captura por homicidio contra servidor público, tráfico de armas, terrorismo y concierto para delinquir agravado. El Ejército indicó que 'Culebro' habría participado en la planeación y ejecución del ataque en Simití.

Además, ejerce influencia en el Magdalena Medio, especialmente en el sur de Bolívar. Esta captura debilita la estructura de la subestructura 'Édgar Madrid Benjumea' del Clan del Golfo, afectando su mando, operaciones, financiamiento y control territorial, según el comunicado militar





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