El gobierno anuncia la captura de cinco miembros del frente Urías Rondón en Pasto. Se incautan drones, impresoras 3D y explosivos, desmantelando una célula clave de las disidencias FARC.

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó oficialmente la desarticulación de una célula criminal significativa en el departamento de Nariño. Mediante un comunicado emitido desde su perfil en X, el mandatario anunció que la Policía Nacional logró capturar a cinco presuntos integrantes del Frente Urías Rondón, una de las principales estructuras de las disidencias de las Farc en la región.

Operación policial desmantela capacidad logística criminal

Las autoridades detallaron que la operación policial se ejecutó tras tres allanamientos coordinados en la ciudad de Pasto. Durante las registros, los efectivos incautaron un arsenal considerable que incluía armas de fuego, material de intendencia, prendas con patrón de camuflaje militar y dos computadores portátiles. Además, se recuperaron cartillas con los estatutos internos de la guerrilla y un equipo de radio para comunicaciones tácticas.

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Lo que distingue a esta incautación es la sofisticación tecnológica decomisada. Se aseguraron impresoras 3D y drones, equipos utilizados para fabricar componentes de artefactos explosivos y vehículos aéreos no tripulados. También se hallaron inhibidores de señal y dinero en efectivo por un valor de $8 millones de pesos. Esta captura representa un golpe directo a la capacidad operativa y logística de la estructura armada en el suroccidente colombiano.

Detenidos vinculados a ataques con drones contra la autoridad

Entre los cinco presuntos miembros detenidos se encuentra un sujeto identificado con el alias "Gafitas". Las autoridades lo señalan como un participante activo en el atentado cometido con un dron contra la Policía Metropolitana de Pasto. Este ataque específico ocurrió el 7 de agosto y ha sido objeto de investigaciones exhaustivas por parte del Ministerio Público para esclarecer la autoría intelectual y material del hecho.

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La Fiscalía General de la Nación explicó que tres de los capturados fueron detenidos en flagrancia. La evidencia recolectada durante los allanamientos permite vincular a estos individuos con la planeación y ejecución de ataques mediante tecnología aérea, una modalidad que ha cobrado fuerza entre las disidencias en la región. La presencia de inhibidores de señal indica la intención de evitar la rastreo durante la operativa.

Declaraciones del presidente y próximos pasos judiciales

Abelardo De la Espriella enfatizó que esta acción policial es parte de una estrategia integral para desmantelar las estructuras criminales en el país. En su mensaje público, el jefe de Estado reafirmó el compromiso del gobierno de perseguir a los cabecillas y destruír sus capacidades bélicas. Su objetivo final es asegurar que todos los responsables respondan ante la justicia por sus crímenes.

Los cinco detenidos serán trasladados ante la Fiscalía para que se determine su responsabilidad penal en los hechos investigados. Las investigaciones continúan activas para vincular a más miembros de la red y evitar la reaparición de estas células. La incautación de tecnología de punta marca un hito en la lucha contra la modernización de la guerrilla en Colombia.