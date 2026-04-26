Captura de Fugitivo por Tráfico de Estupefacientes en Bolívar

Un operativo policial rutinario en Regidor, Bolívar, llevó a la captura de Carlos Albeiro Guerrero Esteban, solicitado por la justicia de Santander por tráfico de drogas y con una condena vigente de ocho años de prisión.

Un operativo de control rutinario llevado a cabo en el sur del departamento de Bolívar ha resultado en la captura de un individuo buscado por las autoridades judiciales.

Lo que comenzó como una verificación ciudadana estándar en el municipio de Regidor, específicamente en la avenida Río Viejo, cerca del conocido sector de Puerto Motos, rápidamente se transformó en un golpe significativo contra el crimen. Las unidades de la Policía Nacional, desplegadas en labores de registro y solicitud de antecedentes a los transeúntes como parte de los operativos de vigilancia habituales, interceptaron a un ciudadano que despertó su atención.

La decisión de realizar un registro personal y validar su identidad resultó crucial, ya que reveló que el individuo era objeto de una orden de captura emitida por el Juzgado Penal del Circuito 1 de San Gil, en el departamento de Santander. El capturado ha sido identificado como Carlos Albeiro Guerrero Esteban, un joven de 25 años originario del municipio de El Playón.

Las investigaciones revelaron que Guerrero Esteban enfrentaba cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una acusación grave que ya había resultado en una condena vigente de ocho años de prisión. Esta condena, impuesta por un tribunal competente, ahora deberá ser cumplida en su totalidad. La captura de Guerrero Esteban no solo representa un éxito para las autoridades de Bolívar, sino que también demuestra la efectividad de la coordinación interdepartamental en la lucha contra la criminalidad.

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos en la identificación y captura de personas con órdenes de captura pendientes, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades judiciales de diferentes regiones del país. Este caso particular subraya la importancia de los controles rutinarios y la diligencia de los uniformados en la aplicación de la ley. La rápida identificación y captura de Guerrero Esteban impiden que continúe delinquiendo y contribuyen a la seguridad ciudadana en la región.

Además, envía un mensaje claro a aquellos que buscan evadir la justicia: no hay refugio seguro y serán llevados ante la ley. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizó la relevancia de estos operativos en la preservación del orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Destacó que estas acciones permiten la ubicación y captura de individuos requeridos por la justicia en diversas regiones del país, fortaleciendo la confianza de la comunidad en las instituciones. La captura de Carlos Albeiro Guerrero Esteban es un ejemplo palpable de este compromiso. El detenido fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad competente, en este caso, el Juzgado Penal del Circuito 1 de San Gil, para que se inicie el proceso de ejecución de la condena.

Se espera que Guerrero Esteban sea trasladado a un centro penitenciario donde cumplirá los ocho años de prisión impuestos por el delito de narcotráfico. Las autoridades continúan trabajando en la investigación de posibles cómplices y en la desarticulación de redes criminales que operan en la región.

Este operativo se enmarca dentro de una estrategia más amplia de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Bolívar y de todo el país. La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los ciudadanos y la aplicación rigurosa de la ley, trabajando incansablemente para construir un país más seguro y justo para todos





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