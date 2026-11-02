Captura de líderes del OEL en Cali por extorsión y narcotráfico

La Policía Nacional detuvo a Joel Piraña y Rulay en Cali. Los sospechosos dirigían redes criminales dedicadas al cobro de vacunas y tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca.

La Policía Nacional ejecutó una operación de alto impacto en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, culminando con la captura de dos figuras clave dentro de la jerarquía de la agrupación delictiva conocida como 'oel'. Las fuerzas de seguridad lograron detener a José Llanes Vásquez, operativamente identificado bajo el alias ' Joel Piraña', y a Eduardo Correa Barros, conocido como ' Rulay'. Estas detenciones se concretaron en sectores residenciales de la capital vallecaucana, marcando un golpe significativo contra la estructura de mando criminal que operaba en la región.

Jerarquía Criminal y Roles Operativos

Los informes detallados emitidos por el cuerpo de inteligencia policial revelan que José Llanes Vásquez, alias 'Joel Piraña', desempeñaba la función de segundo cabecilla dentro de la estructura criminal. Con un historial documentado de diez años dedicado a actividades al margen de la ley, este individuo actuaba como el canal de comunicación y articulación directa con el líder máximo, alias 'El Menor', quien es señalado formalmente por los organismos de seguridad. Su posición le permitía gestionar las operaciones críticas de la banda desde las sombras.

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Por su parte, Eduardo Correa Barros, alias 'Rulay', ocupaba un rol fundamental encargado de la coordinación logística de los grupos de sicarios pertenecientes a la banda. Las investigaciones preliminares atribuyen a Correa Barros la recepción y distribución de órdenes operativas destinadas a la ejecución de atentados armados en los barrios donde la organización diseminaba su influencia. Esta dinámica de mando centralizado aseguraba la ejecución violenta de los objetivos marcados por la cúpula directiva.

Extorsión y Financiamiento Ilegal

Aunque el procedimiento de captura tuvo lugar en Cali, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que las acciones delictivas de ambos individuos se concentran principalmente en otras zonas geográficas. Los informes del cuerpo de inteligencia señalan que la red criminal realizaba exigencias de dinero de forma periódica a comerciantes, transportadores y empresarios del área metropolitana de Barranquilla. Este esquema de extorsión servía como la principal fuente de ingresos para mantener la operatividad de la banda.

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Los fondos recaudados mediante esta modalidad coercitiva eran dirigidos íntegramente a la adquisición de armas y municiones, así como a otros insumos necesarios para la continuidad operativa de la organización. La administración de estos esquemas de cobro era supervisada directamente por la línea de mando capturada, lo que evidencia la sofisticación y alcance territorial de sus operaciones financieras ilegales antes de ser interrumpidas por las autoridades.

Traslado Judicial y Cargos Formales

Posterior a la captura en Cali, alias 'Joel Piraña' y alias 'Rulay' fueron trasladados a las instalaciones correspondientes bajo régimen de garantías, donde la Fiscalía General de la Nación llevará a cabo las diligencias de legalización de captura. El proceso judicial iniciará con la formulación de imputación de cargos por los delitos graves de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Estos cargos reflejan la gravedad de las actividades que la agrupación desarrollaba en la región.

Como paso final del procedimiento administrativo inicial, la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos detenidos. Este trámite busca garantizar que los sospechosos permanezcan privados de libertad mientras se desarrollan las investigaciones adicionales y se sustancia el juicio correspondiente. La comunidad internacional y local espera que estas acciones fortalezcan la seguridad pública en las zonas metropolitanas afectadas por la actividad criminal.