Fuerzas armadas capturaron en flagrancia a dos miembros del Frente 39 Arcesio Niño en Puerto Gaitán, Meta, por planear un atentado. Se incautaron explosivos y vehículos en operación conjunta liderada por el gobierno.

Las autoridades colombianas lograron la captura en flagrancia de dos individuos vinculados directamente al Frente 39 Arcesio Niño en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. Esta intervención se realizó durante una operación conjunta de inteligencia y reacción inmediata, diseñada para neutralizar una amenaza inminente contra infraestructura militar en la región. Los hechos ocurrieron en zona rural, evidenciando la efectividad de las capacidades de monitoreo desplegadas por el Estado.

Operativo Conjunto y Captura en Flagrancia

La detención de los presuntos miembros de las disidencias se ejecutó en el contexto de un plan atentado que implicaba el uso de material explosivo. Según se confirmó, las Fuerza Pública actuó con precisión para interceptar a los sospechosos antes de que pudieran ejecutar su objetivo. El éxito de esta maniobra demostró la coordinación estratégica entre los diferentes componentes del ejército y la policía en territorio metaense.

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Las primeras investigaciones indican que los capturados se desplazaban con la intención clara de atacar instalaciones militares específicas. La rapidez de la intervención permitió asegurar a los sujetos sin generar alteraciones mayores en la población civil. Este operativo destaca como un ejemplo de la vigilancia constante que ejerce el gobierno sobre las estructuras ilegales que operan en la zona.

Liderazgo de Antonio Medina y Estructura Armada

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que los detenidos estarían vinculados a la estructura armada que opera bajo el mando de alias Antonio Medina. Este enlace es significativo dado que Medina es una figura central en las disidencias de las Farc que han mantenido una actividad bélica sostenida. La identificación de estos lazos ayuda a mapear la jerarquía y los planes tácticos de estas organizaciones criminales.

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Rafaela Cortés atribuyó el resultado positivo de la operación al trabajo articulado de las capacidades de inteligencia y reacción de la Fuerza Pública. La mandataria señaló explícitamente que los dos capturados estaban relacionados con el Frente 39 Arcesio Niño, una división que ha sido objeto de múltiples estrategias de desartización por parte del Estado. Esta información fue publicada directamente por la gobernadora para transparentar el accionar gubernamental.

Incautaciones y Material Explosivo

Durante el procedimiento de captura, las autoridades se incautaron de elementos clave que corroboraban la intención delictiva de los sujetos. Entre los bienes asegurados se encontraron un camión modelo NPR y una motocicleta, utilizados presumiblemente para el desplazamiento y logística del ataque. Estos vehículos son herramientas fundamentales para la movilidad de las disidencias en terrenos complejos.

Además, se recuperó material explosivo que, según la información preliminar, estaría directamente relacionado con el plan de atentado contra las fuerzas del orden. La presencia de este material demuestra la gravedad de la amenaza que se pretendía ejecutar en Puerto Gaitán. La neutralización de estos insumos evita posibles daños a la infraestructura pública y a la integridad física de los militares asignados a la protección de la zona.

Impacto en la Seguridad del Meta

Este evento se enmarca en un contexto de ofensiva militar por parte del Gobierno contra las disidencias, tal como reportó Inteligencia en declaraciones previas. La captura refuerza la postura de que la seguridad en el Meta no es una prioridad secundaria, sino un eje central de la estrategia nacional. Los ciudadanos de Puerto Gaitán y sus alrededores pueden percibir una mayor sensación de protección ante la presencia efectiva de las autoridades.

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La noticia en desarrollo continúa monitoreando los siguientes pasos judiciales y la información sobre posibles cómplices en la red operativa. Las autoridades han reforzado la vigilancia en el área rural de Puerto Gaitán para prevenir represalias o nuevos intentos de ataque. La colaboración entre la comunidad y la Fuerza Pública sigue siendo un pilar fundamental para la erradicación de estas estructuras ilegales en la región.