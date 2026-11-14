Captura de Néider Uñates López en Briceño y riesgos para civiles

La captura del líder del Frente 36, Néider Uñates López, en Briceño, Antioquia, es un avance judicial pero la Defensoría advierte sobre riesgos inminentes para la población civil ante posibles retaliaciones.

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido bajo el alias de 'Primo Gay', ha sido recibida como un avance significativo por la Defensoría del Pueblo en relación con la persecución judicial de las disidencias de las Farc. La Fuerza Pública llevó a cabo esta operación el sábado 14 de noviembre en la zona rural del municipio de Briceño, ubicado en el departamento de Antioquia. Esta acción policial y militar marca un hito en la investigación contra la estructura armada liderada por este presunto cabecilla.

Detalles operativos y perfil del capturado

Néider Yesid Uñates López es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla del Frente 36, una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este grupo armado forma parte del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, conocido por sus siglas como EMBF, y opera bajo la línea de mando del alias 'Calarcá Córdoba'. La Defensoría del Pueblo confirmó que la detención de Uñates López representa un paso fundamental para la futura judicialización y sanción penal de los hechos atribuidos a esta organización criminal.

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La operación realizada por la Fuerza Pública tuvo lugar en un contexto de alta tensión y violencia estructurada en la región. La captura del líder del Frente 36 no solo desarticula una parte clave de su cadena de mando, sino que también permite a las autoridades judiciales avanzar en la construcción de pruebas contra los miembros de la estructura. Sin embargo, la entidad defensora enfatiza que este éxito operacional es solo una fase dentro de un proceso mucho más complejo que requiere atención inmediata.

Posiciones y advertencias sobre la seguridad local

A pesar del éxito en la captura, la Defensoría del Pueblo hizo una advertencia explícita sobre la situación humanitaria del municipio de Briceño. La entidad señaló que la detención de Uñates López no implica la desaparición automática de los riesgos para la población civil de la zona. Por el contrario, la entidad instó a las autoridades locales y nacionales a adoptar medidas de protección urgentes ante posibles retaliaciones por parte de los grupos armados restantes.

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La Defensoría recordó específicamente la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, mediante la cual se había documentado la grave situación de conflicto en el área. Este alerta identificaba las confrontaciones armadas entre el Frente 36, las autodenominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia. La convivencia de estos tres actores armados ha generado un escenario de violencia donde la población civil es la principal afectada.

Los riesgos documentados en el informe incluyen amenazas directas, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y confinamientos que impiden la movilidad de los residentes. Además, se ha evidenciado el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, así como la presencia activa de minas antipersonal que amenazan la integridad física de las comunidades. Estos factores han creado un ambiente de miedo y vulnerabilidad extrema para los líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas que residen en el municipio.

Impacto real y próximos pasos institucionales

La principal preocupación de la Defensoría del Pueblo es que la captura de Néider Uñates López pueda desencadenar una espiral de violencia como retaliación. Se teme que esto resulte en nuevas confrontaciones armadas o desplazamientos forzados masivos que agraven la ya precaria situación de las comunidades de Briceño. La entidad exhorta al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño a implementar de manera inmediata las recomendaciones contenidas en la alerta temprana mencionada.

Es imperativo que las instituciones públicas mantengan un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en el municipio para proteger a la población vulnerable. La Defensoría pidió específicamente fortalecer los mecanismos de protección para los liderazgos sociales y prevenir el reclutamiento de menores de edad. Asimismo, se debe mantener la conciencia y las medidas de seguridad frente a los riesgos asociados con la presencia de minas y otros artefactos explosivos en la zona rural.

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El llamado final de la entidad es que el resultado operacional de la captura esté estrictamente acompañado de acciones concretas de protección y atención humanitaria. Sin estas medidas paralelas, existe el riesgo de que los habitantes de Briceño sigan expuestos a la disputa territorial de los grupos armados. La sostenibilidad de la paz en la región depende no solo de las operaciones militares, sino de la garantía de derechos y la seguridad integral de sus ciudadanos.