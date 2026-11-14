Captura de Néider Yesid Uñates López revela alianzas criminales en Antioquia

La detención de alias Primo Gay expone la traición entre disidencias FARC y Clan del Golfo, vinculada al asesinato del periodista Mateo Pérez y a la disputa territorial en Briceño.

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias "Primo Gay", ha revelado las complejas dinámicas de poder entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia. Este operativo conjunto, realizado este sábado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía en la vereda Santa Ana de Briceño, desenmascara un historial de violencia que incluye el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Origen criminal y cambio de bando en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que Uñates López pasó de ser un hombre de confianza de alias "Calarcá", jefe del frente 36 de las disidencias, a integrarse en las filas de su grupo rival. Inteligencia Militar señaló que este cambio de lealtad occurred después de que Uñates López fuera expulsado de la subestructura 5 por supuestos nexos con el Clan del Golfo.

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Tensiones internas y acusaciones de homicidio

Las disputas internas dentro de las disidencias alcanzaron su punto más alto con la muerte de Mateo Pérez Rueda, de 25 años, director del medio en Yarumal. El 5 de mayo, Pérez salió en moto hacia la vereda Palmichal y nunca regresó. Según la Fiscalía, fue interceptado por hombres armados, incluyendo a alias "Víctor Chalá", quien actualmente está capturado e imputado por este homicidio.

Métodos de coerción y ejecución del periodista

Los agresores llevaron al periodista a una escuela en un caserío, donde "Víctor Chalá" revisó su celular y encontró un chat con un integrante del Ejército. Bajo la acusación de colaborar con la fuerza pública, se negó a entregar información adicional. Ante su negativa, el disidente ordenó cavar un hoyo y ejecutó a Pérez el 8 de mayo, consolidando su rol como principal responsable de este crimen.

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Interpretación de expertos sobre la estrategia delictiva

Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en la región, argumenta que la alianza con el Clan del Golfo fue una medida de supervivencia. Tras enterarse de un plan de sus compañeros para asesinarlo en agosto pasado, Uñates López buscó refugio ofreciendo su experiencia delictiva. Esta estrategia le permitió consolidar su posición dentro del Clan del Golfo, manteniendo actividades como la extorsión y el narcotráfico.

Impacto territorial y próximas investigaciones judiciales

La captura de este cabecilla principal afecta directamente la disputa por el control territorial en Briceño, zona clave para las fuentes de financiación de estos grupos armados. Las autoridades continúan investigando los nexos criminales y las responsabilidades penales asociadas a los hechos de violencia reportados, manteniendo el foco en la estabilidad de las comunidades del nordeste antioqueño.