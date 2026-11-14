Captura de "Pata de Palo" en Montería: Segundo jefe del Clan del Golfo

El presidente Abelardo de la Espriella anuncia la detención de "Pata de Palo" en Montería. Es el segundo cabecilla del Clan del Golfo y coordinaba 1.440 hombres en cuatro departamentos.

El presidente de Córdoba, Abelardo de la Espriella, anunció oficialmente la captura de alias "Pata de Palo" en la zona rural de Montería el sábado 14 de noviembre. Este detenido es considerado el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. La operación fue ejecutada por la Policía Nacional como parte de los procedimientos estratégicos conocidos como Aquiles y Agamenón.

Jerarquía y Dimensión de La Estructura Criminal

La detención representa un golpe significativo contra una organización criminal que presuntamente contaba con más de 1.440 integrantes. Estos miembros estaban organizados en ocho subestructuras diferenciadas bajo el mando de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. "Pata de Palo" habría asumido funciones de coordinación de alto nivel dentro de esta vasta red armada.

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El mandatario provincial detalló que la trayectoria delictiva del capturado supera los 23 años de actividad ilegal. Su papel central implicaba la gestión logística y operativa de un grupo con proyección territorial amplia. Esta dimensión numérica refleja la capacidad de reclutamiento y la solidez de la organización en la región Caribe.

Alcance Territorial y Actividades Ilícitas

La influencia de la estructura dirigida por el presunto cabecilla se extendía más allá de Córdoba. El gobierno provincial identificó presencia activa en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Sucre. Esta expansión interdepartamental permitía a la organización mover recursos y personal con mayor facilidad para evadir las fuerzas del orden.

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Entre las actividades económicas ilegales que sostenían esta red se encontraban el narcotráfico, la extorsión sistemática y la minería ilegal. Estos negocios ilícitos financiaban la operación de las ocho subestructuras mencionadas. La coordinación ejercida por "Pata de Palo" era fundamental para mantener la coherencia operativa entre estos múltiples frentes de actividad criminal.

Antecedentes y Objetivos de Interés Gubernamental

Este operativo cumple con un objetivo declarado previamente por el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario había señalado a "Pata de Palo" como persona de interés durante una rueda de prensa en la capital cordobesa el 22 de julio. Desde aquella fecha, las fuerzas policiales mantuvieron una presión constante sobre la red de seguridad del cabecilla.

La captura valida la estrategia de desmantelamiento de mandos medios y altos que lleva a cabo el gobierno provincial. Al neutralizar a una figura con 23 años de trayectoria, se busca romper la cadena de mando de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. Este acto envía un mensaje directo sobre la prioridad del gobierno en la seguridad pública regional.

Requerimientos Legales y Próximos Pasos

El detenido se encontraba requerido judicialmente por diversos delitos graves. Las acusaciones incluyen homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Además, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, lo que indica una organización criminal consolidada y no un grupo esporádico.

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Tras la captura, la Policía Nacional procederá con las formalidades legales correspondientes. El proceso judicial iniciará la fase de investigación profunda sobre las actividades coordinadas por el acusado. La comunidad de Montería y los departamentos vecinos observa con atención cómo esta acción impacta la dinámica del narcotráfico en la región.