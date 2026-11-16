Captura de Primo Gay: Abelardo de la Espriella anuncia buque cárcel

El presidente Abelardo de la Espriella recibe a Néider Yesid Uñates, alias Primo Gay, en Briceño. Anuncia buques cárcel y enfrenta acusaciones judiciales.

El presidente Abelardo de la Espriella recibió a Néider Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay, en la vereda Santa Ana de Briceño, en el Norte de Antioquia. El mandatario colombiano pronunció su habitual saludo "Bienvenido a la Patria Milagro" frente al capturado, uno de los criminales más buscados del departamento. Uñates escuchó las acusaciones con la mirada baja mientras De la Espriella describía su caso como motivo de repulsa pública.

Propuesta de buques para criminales de alta peligrosidad

La captura de Néider Yesid Uñates López en la zona rural de Briceño representa un hito en la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. El jefe de Estado planteó la posibilidad de que Primo Gay sea el primer recluso en los buques prisión, una iniciativa que busca contener a criminales de alta peligrosidad en el mar.

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De la Espriella declaró que "este es candidato para el barco" y añadió que lo llevarían a altamar, a una zona donde ni siquiera llegaría la señal de la Santa Cruz. El mandatario afirmó que las autoridades respetaron su vida en combate y señaló que ellos no se comportan como la "basura" que representan los criminales.

Esta propuesta de buques cárcel ha sido anunciada por el presidente desde sus primeros días en el cargo, aunque hasta la fecha no se han registrado avances concretos en su implementación. La visita personal a la vereda Santa Ana refuerza la costumbre institucional de que el jefe de Estado acompañe la captura de líderes narcoterroristas de alto perfil.

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Investigación judicial por expresiones del presidente

Las palabras del presidente Abelardo de la Espriella durante la captura de Primo Gay han desencadenado un proceso legal que podría tener consecuencias graves para su cargo. Un juez ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El magistrado solicitó que se investigue la conducta del mandatario debido a las expresiones despectivas utilizadas, incluyendo el calificativo de "miserable" y "asesino despreciable". El juez consideró que dichas palabras pudieron afectar la dignidad de los capturados y constituir un trato denigrante fuera del procedimiento legal.

La Comisión de Acusación de la Cámara es el organismo encargado de determinar si los hechos ameritan una investigación formal contra el presidente. Este órgano gestiona actualmente más de 2.400 procesos abiertos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y fiscales, lo que sitúa el caso de De la Espriella en un contexto histórico de litigios políticos frecuentes.

El juez también ordenó a la Procuraduría General de la Nación investigar si algún funcionario organizó la exhibición pública de los detenidos ante los medios de comunicación. Esta revisión busca determinar si el procedimiento de la captura violó protocolos que garantizan el debido proceso y la integridad de las personas bajo custodia.

Historial delimictivo y ataques recientes

Néider Yesid Uñates López lleva nueve años delinquiendo y ha mantenido vínculos con múltiples estructuras armadas ilegales. Durante su trayectoria criminal, pasó por las filas del ELN y fue cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá. En agosto, se alió con el Clan del Golfo.

El presidente recordó el ataque de Amalfi del 21 de agosto de 2025, en el que un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos fue derribado. El incidente cobró la vida de 13 uniformados que transportaban efectivos para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Se atribuye a Primo Gay la responsabilidad por este atentado.

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Además, el mandatario señaló que Uñates habría estado detrás de la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda. El reportero de 24 años fue secuestrado, torturado y asesinado en mayo de 2026 en la zona rural de Briceño. El crimen ocurrió cuando Primo Gay aún permanecía en las disidencias.

Reacciones y seguridad en Briceño

La captura ha generado una respuesta emotiva por parte de la familia de Mateo Pérez Rueda. Carlos Enrique Pérez, padre del joven periodista, afirmó que siente "un fresquito" y que la justicia se está haciendo, aunque reconoció que su hijo no regresará. El mandatario prometió que el responsable "se va a pudrir en la cárcel".

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió que la operación podría provocar retaliaciones y nuevos enfrentamientos entre grupos armados. La entidad pidió reforzar la protección de los habitantes de Briceño, destacando que la seguridad comunitaria requiere la acción integral de la justicia.

Primo Gay figuraba entre los más buscados por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos con armas de fuego. Su accionar llegó a ser registrado en un corrido de 2024 utilizado como propaganda del Frente 36, herramienta que la inteligencia utilizó para mapear zonas de influencia.

En marzo de 2026, circuló información sobre la supuesta muerte de Uñates tras un operativo militar. Las autoridades descartaron la validez de la imagen, señalando que el propio cabecilla la difundió para bajar la presión. Ocho meses después, cayó definitivamente en la misma zona rural de Briceño.