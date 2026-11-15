Captura de Primo Gay en Briceño: El presidente recibirá al criminal en La Patria Milagro

Abelardo de la Espriella recibió a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, tras su captura en Briceño. El mandatario lo vinculó a crímenes contra policías y asegura que terminará en el buque cárcel.

El presidente Abelardo de la Espriella viajó personalmente a la zona rural de Briceño para recibir a Néider Yesid Uñates López,alias Primo Gay,uno de los delincuentes más buscados en el departamento de Antioquia. Este encuentro marcó el inicio formal del proceso judicial contra el cabecilla criminal, quien quedó bajo custodia estatal tras ser apprehendido en esa localidad.

Recepción oficial y acusaciones graves

Al presenciar la llegada del detenido,el mandatario lo saludó con la frase Bienvenido a la Patria Milagro,mientras Primo Gay permanecía con la mirada bajada sin ofrecer respuesta. De la Espriella no dudó en dirigirle palabras duras,recordándole que su captura representa el comienzo de una larga estancia en prisión y no el final de sus problemas legales. El jefe de Estado enfatizó que este individuo es responsable de crímenes atroces contra las fuerzas armadas y la población civil.

Also read Defensoría alerta de posibles retaliaciones contra civiles tras captura de alias “Primo Gay”

Vínculos con grupos armados ilegales

Las autoridades colombianas han establecido un claro nexo entre Primo Gay y diversas estructuras criminales de alto riesgo, incluyendo grupos del ELN,disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Durante el encuentro,el presidente señaló que este sujeto creía poder actuar con impunidad después de cometer agresiones contra policías,soldados y civiles,pero que ahora enfrenta todo el poder del Estado colombiano.

Advertisement

Advertencia sobre el buque prisión

Ante la gravedad de los delitos atribuidos,el mandatario advirtió que Primo Gay podría ser trasladado al buque cárcel,facilidad promulgada por su gobierno para recluir a delincuentes de alta peligrosidad en alta mar. Esta medida busca impedir que los prisioneros mantengan contacto con sus redes criminales,con la promesa de que ni siquiera llegará la señal de la Santa Cruz a esos espacios de confinamiento.

Defensa del protocolo de captura y apoyo a víctimas

El presidente defendió la integridad del procedimiento de captura,asegurando que las autoridades respetaron la vida del detenido a pesar de sus crímenes pasados. Además,De la Espriella contactó a los familiares del periodista Mateo Pérez,asesinado por la estructura que comandaba Primo Gay,garantizando que la justicia actuará con firmeza. Esta visita reafirma el compromiso del Estado con la reparación a las víctimas y la desarticulación de organizaciones terroristas en el país.