La detención de Néider Yesid Uñates López valida la estrategia del gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Abelardo De la Espriella contra líderes criminales en Colombia.

La detención del narcotraficante Néider Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay, ha revalidado los esfuerzos coordinados del Gobierno nacional y las autoridades departamentales para desarticular las estructuras del crimen organizado en Colombia. Este acontecimiento confirma la vigencia de las prioridades estratégicas establecidas para la seguridad, demostrando que las acciones recientes no son aisladas, sino parte de un plan estructurado que busca reducir la capacidad operativa de los grupos armados ilegales en regiones clave.

Avances concretos de la Operación Cazador Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que durante el proceso de empalme con el presidente Abelardo De la Espriella entregó una lista detallada de 19 cabecillas de organizaciones criminales que deben ser priorizados por las fuerzas de seguridad. De estos objetivos de alto valor, dos ya han sido localizados y capturados: alias Chuzo, detenido en agosto, y el recientemente aprehendido Primo Gay, cuya captura se registró en noviembre de este año.

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Los restantes 17 individuos continúan figurando en el cartel de la denominada Operación Cazador Antioquia. Esta iniciativa, anunciada originalmente por la Gobernación de Antioquia el 13 de julio de 2026, contempla la creación de un grupo élite integrado por miembros del Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y organismos de inteligencia. El objetivo específico es localizar, capturar y judicializar a cada uno de los señalados, rompiendo sus cadenas de mando.

Integrantes de grupos armados en la lista prioritaria

La relación entregada al presidente Abelardo De la Espriella incluye máximos jefes de organizaciones armadas, responsables de estructuras regionales y figuras que ejercen funciones de mando político y militar. Entre los nombres más destacados se encuentra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, reconocido como el máximo jefe del Clan del Golfo. También figura Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, antiguo vocero de la estructura delincuencial El Mesa durante los acercamientos de paz urbana.

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La lista también integra a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un caso particularmente relevante es el de alias Calarcá, uno de los principales comandantes de las disidencias. Además, se mencionan integrantes del Clan del Golfo y otras facciones que han mantenido un conflicto armado con el Estado y la población civil en diversas zonas del país, requiriendo atención inmediata de las autoridades.

Enfoque estratégico contra Iván Mordisco

Un componente central de la actual ofensiva de seguridad del Gobierno de Abelardo De la Espriella es la persecución a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC. Durante su campaña presidencial, el mandatario prometió exigir resultados concretos a los generales de las Fuerzas Militares y la Policía contra diez objetivos de alto valor durante sus primeros 90 días de gobierno, situando a Mordisco como una prioridad operativa.

La búsqueda de este líder disidente tiene antecedentes que se remontan al gobierno anterior, con una reactivación de las operaciones a finales de 2023. En 2024 se puso en marcha la Operación Jaguar Verde, desplegaron 150 agentes de la Dirección de Inteligencia Policial y 117 militares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, apoyados por plataformas aéreas de inteligencia. Este despliegue masivo buscó acotar las zonas de refugio y acceso a sus recursos logísticos.

Evolución operativa y nuevos desafíos estratégicos

Entre 2024 y 2026, los comandos ejecutaron nueve incursiones contra los campamentos del EMC, registrando un saldo de 20 integrantes muertos, siete capturados y seis adolescentes rescatados de la captividad. A pesar de estos resultados, el jefe disidente logró escapar en dos ocasiones: una en Solano, Caquetá, en abril de 2025, y otra en Pacoa, Vaupés, el 26 de marzo de 2026, dejando atrás equipamiento pero conservando su libertad.

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Con la llegada al poder del presidente Abelardo De la Espriella, la estrategia cambió mediante la desactivación de la Operación Jaguar Verde. Se conformó una nueva estructura de inteligencia diseñada para concentrar esfuerzos específicos contra Mordisco y Calarcá. Esta articulación se incorporó a la matriz del Escudo de las Américas, una coalición de 19 países que facilita la cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos y agencias como la DEA para ampliar capacidades tecnológicas y operacionales en la región.

Los análisis de inteligencia actuales ubican la búsqueda de Mordisco en la zona selvática entre los departamentos de Guaviare y Amazonas, con alertas sobre la posibilidad de que intente cruzar hacia Brasil. Aunque las autoridades no han logrado su captura definitiva, el Gobierno ha reportado golpes efectivos contra sus estructuras, evidenciando la continuidad de la presión sobre los objetivos de alto valor definidos por la Administración De la Espriella y las entidades territoriales.