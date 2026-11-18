La familia de Mateo Pérez exige condena ejemplar por su asesinato a manos de Primo Gay. Este fue detenido en Norte de Antioquia por el Ejército y la Fiscalía en noviembre.

La familia del periodista Mateo Pérez Rueda ha exigido justicia inmediata tras la detención de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, presunto líder de las disidencias de las Farc responsables de su asesinato. Carlos Pérez y Gloria Rueda, padres del comunicador, expresaron su esperanza de que la pena aplicada sea ejemplar si se demuestra su responsabilidad en la muerte violenta de su hijo a manos de la subestructura 5 del frente 36.

Detalles de la detención en Briceño y Norte de Antioquia

Néider Yesid Uñates López fue capturado el sábado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, dentro del municipio de Briceño en el departamento de Norte de Antioquia. Este operativo militar fue ejecutado por tropas de la Séptima División del Ejército colombiano en coordinación estrecha con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Durante la operación, las autoridades también detuvieron a otro hombre que se encontraba en el lugar de la captura.

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Identidad criminal y alianzas con el Clan del Golfo

El presidente municipal Abelardo de la Espriella había identificado previamente a Primo Gay como el cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc. Esta facción operaba bajo las órdenes de alias Calarcá. Sin embargo, información posterior reveló que Primo Gay había establecido una alianza estratégica con el Clan del Golfo, un grupo armado con el que mantenía confrontaciones previas, consolidando así una nueva dinámica de poder en la región.

Recompensas gubernamentales por la ubicación del líder criminal

La importancia de la captura de este líder criminal se refleja en los incentivos económicos ofrecidos por las entidades del Estado. La Gobernación de Antioquia había puesto una recompensa de $200 millones de pesos colombianos por su localización. Paralelamente, el Ministerio de Defensa había establecido una cifra máxima de hasta $640 millones de pesos para quienes brindaran información que condujera directamente a su ubicación y posterior captura.

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Contexto del asesinato del periodista en la vereda Palmichal

Mateo Pérez Rueda, un joven de 24 años y director del medio alternativo El Confidente de Yarumal, fue interceptado el 5 de mayo en la vereda Palmichal del área rural de Briceño. Buscaba documentar los sufrimientos de los pobladores rurales ante los enfrentamientos armados. A pesar de que varias personas, incluidos funcionarios, intentaron disuadirlo, decidió proseguir su incursión en terreno. Fue llevado por hombres armados al sitio de la vereda El Hoyo, donde fue torturado y ejecutado.

Responsabilidad de mando y la reacción de la madre

Gloria Rueda, madre de la víctima, recibió la noticia de la captura de Primo Gay a través de una llamada telefónica del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el mismo día sábado del operativo. Ella sostuvo que, si Primo Gay era el comandante en ese entonces, debe asumir responsabilidad por cadena de mando. La familia apoya la hipótesis de que la motivación del crimen fue la revisión del celular del periodista, donde se hallaron contactos del Ejército y la Policía, interpretado por los extorsionadores como una actividad en su contra.