Autoridades colombianas capturan a Néider Uñates López, alias Primo Gay, quien formaba una nueva alianza delictiva en Antioquia con Los Chatas antes de su arresto.

Las autoridades colombianas detuvieron a Néider Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay, en el Alto de Ventanas, ubicado en el municipio de Briceño. La captura de este cabecilla delincuencia se produce justo cuando intentaba estructurar una nueva organización criminal en el norte de Antioquia llamada Comando Conjunto de Antioquia. Esta banda buscaba asumir el control de las rentas ilegales y lanzar ataques coordinados contra sus enemigos y contra la Fuerza Pública.

Orígenes del Comando Conjunto de Antioquia

El Comando Conjunto de Antioquia nació de una alianza estratégica entre Primo Gay y la banda Los Chatas. Los primeros indicios de esta nueva estructura criminal aparecieron en la vía que conecta Yarumal con Campamento. En las fachadas de viviendas y comercios de esa zona se comenzaron a pintar las iniciales de la organización, mientras se repartían panfletos para intimidar a la población local.

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Conflictos internos con el Clan del Golfo

Fuentes judiciales revelan que Uñates López tuvo graves conflictos internos con el Clan del Golfo durante su breve estancia en esta organización. Su llegada coincidió con disputas por el liderazgo del frente 36, que anteriormente era dirigido por Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo. Dentro del Clan del Golfo, subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, no estaban satisfechos con algunas de las acciones de Primo Gay.

Se especula que la intención inicial de aceptar a Uñates López era aprovechar su conocimiento sobre las rutas y territorios del norte de Antioquia para facilitar el ingreso de sus miembros. Una vez logrado ese objetivo estratégico, la idea era buscar su salida de la organización. Esta dinámica generó que el líder guerrillero tuviera varios enemigos dentro del propio grupo criminal.

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Estrategia territorial y reclutamiento armado

El plan del Comando Conjunto de Antioquia incluía tomar el control de municipios clave como Angostura, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Donmatías, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Yarumal. También buscaban influencia en corregimientos históricos como San Pablo, El Machete y Puente Acasías, zonas tradicionalmente disputadas por guerrillas y bandas criminales.

Para conformar esta fuerza armada, Primo Gay contactó a exintegrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, muchos de ellos reinsertados recientemente. Aunque aportaban experiencia en el terreno, se aclaró que no tendrían vínculo directo con la estructura guerrillera original. Por su parte, Los Chatas, liderada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, aportaba la capacidad logística y armada necesaria para responder a confrontaciones externas.

Detalles de la captura y medidas judiciales

La captura de Néider Uñates López ocurrió a la altura de la vereda Santa Ana, donde fue detenido por tropas del Ejército Nacional. Junto a él cayó su jefe de seguridad, Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherru. El proceso legal contra Primo Gay se centra en sus delitos cometidos durante su tiempo en las disidencias de las Farc bajo la línea de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Un juez de control de garantías dictó medida de detención en centro carcelario para Uñates López por múltiples cargos. Estos incluyen porte ilegal y tráfico de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, secuestro simple, porte de armas de uso restringido y utilización ilegal de uniformes militares. A sus veintitrés años, su captura ha dejado expectantes a las autoridades sobre el futuro del Comando Conjunto de Antioquia.