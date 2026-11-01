Captura de traficantes de cocaína en Palmar de Varela durante Ofensiva 360°

Policía Nacional captura a dos personas en Palmar de Varela por tráfico de cocaína y balanza como parte de la Ofensiva 360° en el Atlántico.

El Comando de Policía Atlántico informó el domingo sobre una intervención policial exitosa en el marco de la iniciativa de seguridad denominada Ofensiva 360 °. Esta operación, conocida oficialmente como Un Giro a la Seguridad del Atlántico, culminó con la captura en estado de flagrancia de dos individuos. Las autoridades identificaron a los detenidos como un hombre de 30 años y una mujer de 23 años, quienes eran sospechosos de participar en actividades ilegales relacionadas con estupefacientes.

Operación en barrio La Primavera

El incidente occurred en el barrio La Primavera, ubicado en el municipio de Palmar de Varela. En ese momento, elementos de la Policía Nacional realizaban labores rutinarias de patrullaje en la zona. Los uniformados observaron a dos personas que deambulaban sin un propósito aparente en el sector, lo que llamó la atención de los oficiales encargados de mantener el orden público.

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Los agentes decidieron acercarse a los sospechosos para realizar un registro preventivo. Durante la inspección, encontraron en posesión de uno de los individuos un bolso. Al revisar el contenido de este artículo personal, los uniformados descubrieron artículos que vinculaban directamente a los detenidos con el comercio ilegal de sustancias prohibidas. La presencia de estos elementos constituyó la evidencia necesaria para proceder con la detención inmediata.

Incautación de base de coca y balanza

Entre los elementos incautados se encontró una balanza de precisión, comúnmente conocida como gramera, junto con una cantidad significativa de droga. Específicamente, se hallaron setenta gramos de base de coca dentro del bolso. La gramera es un instrumento esencial utilizado por los expendidores de sustancias alucinógenas para pesar las porciones exactas de droga que venden a los consumidores finales.

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La base de coca es una sustancia derivada de la hoja de coca y es uno de los precursoros principales en la fabricación de cocaína. La posesión de una balanza junto con la droga indica una intención clara de comercialización y distribución, lo que eleva la gravedad de los cargos imputados a los capturados. Estas herramientas son indicadores típicos de redes de tráfico organizadas o semirredes locales.

Entrega a la Fiscalía General

Tras el registro y la identificación de los elementos de prueba, los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Tanto los detenidos como los elementos incautados, incluyendo la base de coca y la gramera, fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía asumirá la investigación para determinar los procedimientos legales correspondientes contra los presuntos responsables.

Los individuos quedarán a disposición de la Fiscalía para que respondan penalmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este proceso legal implica que las autoridades judiciales evaluarán las pruebas recolectadas y dictarán las medidas cautelares necesarias. La justicia investigará si existían vínculos con redes más amplias de distribución en la región.

Compromiso de la Policía con la seguridad

El coronel Rubén Darío Berrío Buitrago, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reafirmó el compromiso de la institución con el mantenimiento del orden. Señaló que la Policía Nacional en el Departamento del Atlántico continuará adelantando planes de control para contrarrestar cualquier modalidad delictiva. La estrategia busca disuadir la actividad criminal y proteger a la ciudadanía.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a colaborar activamente con las fuerzas de seguridad. Se recomienda a los ciudadanos denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o contactando a la patrulla de vigilancia más cercana. Esta colaboración es fundamental para el éxito de las operaciones policiales y la sensación de seguridad en la región.

La Ofensiva 360° representa un esfuerzo continuo para reducir la tasa de criminalidad en el departamento. Las intervenciones como la realizada en Palmar de Varela demuestran la efectividad de la estrategia de patrullaje intensivo. Los resultados de estas operaciones se esperan que contribuyan a la desarticulación de redes criminales locales.

Las autoridades mantienen una alerta constante ante posibles reagrupamientos de los detenidos o de sus asociados. La vigilancia en los barrios prioritarios se intensificará en los próximos días para asegurar que la tranquilidad no sea perturbada por actividades ilegales recurrentes. La comunidad local ha sido informada sobre la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta de prevención.