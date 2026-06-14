Captura de 'Víctor Chalá', señalado del asesinato del periodista Mateo Pérez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras la captura de alias 'Víctor Chalá', acusado de ser el autor intelectual del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda y de liderar una comisión armada de disidencias de las FARC. La detención, ejecutada por la Policía Nacional en el peaje de Flandes, Tolima, se produjo bajo cargos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. El mandatario local pidió al presidente Gustavo Petro garantías para que el capturado no quede en libertad y estará atento al proceso de la Fiscalía. Chalá, descrito como experto en drones, también es señalado de desplazamiento forzado en Briceño, Antioquia.

En un operativo realizado en el peaje de Flandes, departamento del Tolima, autoridades colombianas capturaron a alias ' Víctor Chalá ', señalado como autor intelectual y material del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda .

Chalá, identificado como cabecilla de una comisión armada de la estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de 'Calarcá', fue interceptado por unidades de la Dijín y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en coordinación con la Policía del Tolima. Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en la red X, este individuo es un 'terrorista experto en el manejo de drones' y responsable de múltiples crímenes, incluyendo el desplazamiento forzado de comunidades campesinas en la zona rural de Briceño, donde planeaba instalar rampas para lanzar explosivos.

La captura se llevó a cabo bajo cargos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. El llamado del mandatario regional al presidente Gustavo Petro para que se garantice que el detenido no sea puesto en libertad refleja la preocupación por antecedentes en los que presuntos responsables de graves delitos han recuperado su libertad.

Rendón afirmó que estará atento al proceso de la Fiscalía, subrayando la gravedad de los señalamientos contra Chalá, quien tras una apariencia normal se ocultaría, según sus palabras, un criminal. La captura había sido anunciada por la Policía Nacional a través de sus canales oficiales, destacando que el operativo fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas. Parallelamente, los padres del periodista asesinado se pronunciaron, expresando su resignación y dejando el asunto 'a Dios'.

Esta detención reviste especial importancia en el contexto de la violencia contra periodistas y la presencia de disidencias de las FARC en el país, constituyendo un golpe a una estructura señalada de sembrar miedo y muerte en Antioquia. La noticia ha generado expectativa sobre los desarrollos judiciales y la colaboración entre autoridades departamentales y nacionales en la lucha contra el crimen organizado





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