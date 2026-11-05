Captura de venezolanos por homicidio en hotel de Medellín tras intento de abuso

Policía Metropolitana captura a dos venezolanos en Medellín por la muerte de José Luis Botero Rodríguez, acusado de intentar explotar sexualmente a dos menores.

La Policía Metropolitana de Medellín capturó a dos ciudadanos venezolanos, Oriannys Saireth Tovar Tovar y Gregory Alexánder Torres Díaz, tras la muerte de José Luis Botero Rodríguez en el Hotel El Ajedrez. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado martes en el centro de la ciudad, donde se desarrolló un altercado violento que culminó con el fallecimiento del hombre de 43 años.

El incidente en el hotel El Ajedrez

La agresión tuvo lugar en el quinto piso del establecimiento hotelero, ubicado en la calle 54 con la carrera 52, en el barrio Estación Villa. José Luis Botero Rodríguez se hospedaba en dicha habitación cuando, según reportes judiciales, hizo una propuesta indecorosa a dos niñas de 7 y 9 años que circulaban por el pasillo del hotel.

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Una de las menores decidió retirarse inmediatamente y notificó el intento de explotación sexual a su madre. La progenitora acudió al lugar acompañada de dos personas, identificadas posteriormente como los detenidos Tovar Tovar y Torres Díaz, para confrontar directamente a Botero Rodríguez sobre su conducta.

Altercado y uso de arma blanca

La confrontación verbal escaló rápidamente a una violencia física donde el hombre fue agredido con golpes y posteriormente con un arma blanca. La intervención directa de los extranjeros provocó cuatro heridas en el cuerpo de la víctima, lo que derivó en un estado crítico de salud que no pudo ser revertido por la pronta llegada de las autoridades.

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El coronel José Fernando Mazo Rivera, comandante operativo de la Policía Metropolitana, indicó que las versiones preliminares señalan que varias personas intervinieron para retirar al ciudadano del establecimiento. Las lesiones infligidas con el cuchillo fueron suficientes para causar el deceso del hombre en las inmediaciones de la entrada.

Detención y proceso judicial

José Luis Botero Rodríguez, quien llevaba cuatro días hospedado en el hotel, intentó huir de la golpiza pero se desplomó a pocos metros de la salida principal debido a la magnitud de las heridas causadas por el arma blanca. Los oficiales lo trasladaron de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde llegó sin signos vitales.

La rápida reacción policial permitió identificar y capturar a los dos extranjeros en el lugar. Fueron presentados ante un juez de control de garantías para enfrentar cargos por el delito de homicidio agravado. Las autoridades esperan conocer el resultado de las audiencias concentradas en las próximas horas para determinar si se dicta medida de privación de la libertad.

Investigación por abuso sexual

Paralelamente a la investigación por el homicidio, los detectives continúan avanzando en los esclarecimientos sobre la presunta explotación sexual de las dos menores. Las autoridades trabajan en establecer las medidas de protección necesarias para las niñas, con el objetivo de blindarlas y evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.