Captura del cabecilla Juan Gurre en la Comuna 8 de Medellín tras intenso enfrentamiento

La Policía Nacional detuvo a Juan de Dios Urrego Calle, alias Juan Gurre, segundo al mando de La Sierra en Medellín. El operativo generó una balacera en la madrugada.

Las autoridades colombias lograron este viernes la captura de Juan de Dios Urrego Calle, alias Juan Gurre, quien se desempeñaba como el segundo al mando de la organización criminal La Sierra en la Comuna 8 de Medellín. Este hecho marcó uno de los golpes más significativos contra esta estructura delictiva, consolidando un esfuerzo coordinado que había comenzado con la detención previa de Johvanny Copete Domínguez el 18 de septiembre.

Mecanismo del enfrentamiento y la captura

El operativo para materializar la detención de Urrego Calle provocó un intenso tiroteo durante la madrugada del viernes, manteniendo a los residentes de las zonas aledañas despiertos y asustados. Desde las primeras horas de ese día, se comenzó a percibir un cruce de disparos en las calles de los barrios La Sierra, Villatina y Villa Liliam. Este conflicto armado surgió de la confrontación entre los miembros de La Sierra y los agentes del Servicio de Inteligencia Criminal (Sijín) de la Policía Nacional.

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El objetivo central de la intervención era evitar que el cabecilla escapara y lograr su aprehensión. Las fuentes de inteligencia del departamento de Antioquia aseguraron que estaban preparadas para una reacción de este talante por parte de los criminales. Por ello, los efectivos llegaron a la zona con suficiente armamento para contrarrestar la ofensiva armada, lo que les permitió materializar la captura sin mayores inconvenientes a pesar de la resistencia ofrecida.

Puestos de mando y estructura criminal de La Sierra

Juan de Dios Urrego Calle, de 42 años, llevaba más de 25 años formando parte de los grupos delincuenciales de la ciudad y habría pertenecido a las antiguas milicias urbanas. Tras la captura de Johvanny Copete Domínguez, alias Copete, Urrego Calle asumió un mayor poder dentro de esta organización. Alias Copete ya tenía una condena vigente de 56 años de cárcel por el asesinato de un policía y un líder ambientalista ocurrido el 6 de mayo de 2021.

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Bajo el liderazgo de Urrego Calle, la banda La Sierra dirigió ataques sicariales, extorsiones y otros delitos en las laderas de la Comuna 8. Se estima que tenía a su cargo a más de 60 hombres, quienes participaron activamente en la confrontación con la Policía el viernes por la madrugada. Esta estructura de mando demuestra la jerarquía interna que permitía a la banda mantener el control territorial y financiero en la zona.

Antecedentes criminales y masacre en El Poblado

Además de su accionar bajo la tutela de La Sierra, alias Juan Gurre estaría detrás del intento de masacre ocurrido el 29 de junio de 2011 en el conjunto residencial Portón de Hungría, en el barrio El Poblado de Medellín. Habría sido uno de los mercenarios que intentó asesinar a varios miembros de la banda Pachelly, acabando con la vida de Marceliano Pineda Monsalve. Este evento histórico vincula al detenido con actos de violencia extrema en zonas de alto poder adquisitivo de la ciudad.

Tres personas más que estaban en esta propiedad saltaron por la ventana durante el ataque, resultando dos de ellas heridas con fuertes lesiones en el tórax y siendo trasladadas a centros asistenciales. El tercero, alias El Gordo, de unos 40 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por la caída. Alias Juan Gurre fue uno de los seis mercenarios que logró escapar del operativo policial generado por este ataque, mientras que otros dos, Luis Jaramillo y Yesid Gómez, lograron ser capturados en ese entonces.

Impacto actual y consecuencias para la región

La captura de Juan de Dios Urrego Calle representa un avance crucial en la lucha contra la delincuencia en Medellín, especialmente en la Comuna 8. Un residente del barrio La Sierra describió la balacera como muy dura y extendida, indicando que casi nadie pudo pegar el ojo del temor. Este golpe a la estructura de mando desestabiliza la capacidad operativa de la banda La Sierra en su zona de influencia tradicional.

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Esta detención se suma a otras acciones recientes, como la captura del hijo de Urrego Calle, alias Yeimar o Yilmar, el 5 de febrero de 2025. Este joven era señalado de controlar una red de cobro de extorsiones en el centro de Medellín con el aval de la banda La Sierra. Sus actividades incluían los cobros a los comerciantes, la venta de estupefacientes y los homicidios selectivos, lo que evidencia la extensión de la red criminal que ahora enfrenta una mayor presión policial.