Captura del criminal Néider Uñates López alias Primo Gay en Antioquia

Las fuerzas militares de Colombia capturan a Néider Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay, líder de las disidencias de las FARC en el norte de Antioquia.

El gobierno nacional de Colombia confirmó la captura de Néider Yesid Uñates López, un delincuente buscado por las autoridades. Este sujeto es ampliamente conocido por su alias Primo Gay. Las fuerzas militares lograron su aprehensión en las últimas horas en el norte de Antioquia. Su detención representa un golpe significativo para la seguridad pública en la región antioqueña.

Detalles del operativo y la captura de Primo Gay

Las fuentes militares confirmaron que el arresto se llevó a cabo en las últimas horas en el norte de Antioquia. Néider Yesid Uñates López es considerado un objetivo de alto valor por las autoridades colombianas. Su captura responde a su presunta participación en estructuras armadas ilegales. Estas organizaciones han protagonizado disputas violentas por el control territorial y las economías ilegales en el departamento de Antioquia.

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El hombre era considerado un objetivo de alto valor para las autoridades por su presunta participación en estructuras armadas que han protagonizado disputas por el control territorial y las economías ilegales en el departamento. Se le imputa ser responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública mediante explosivos, campos minados y drones. Su captura elimina a un líder clave en la disputa por el poder criminal en la región norte del departamento antioqueño.

La estrategia de fingir la muerte en Briceño

Uno de los episodios más llamativos de su trayectoria ocurrió en marzo de 2026. Este incidente tuvo lugar después de un operativo militar en una zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia. En medio de la operación circularon fotografías de un supuesto cadáver que sería el de alias Primo Gay. Las imágenes, difundidas incluso por su entorno familiar, alimentaron las versiones sobre su posible muerte.

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Sin embargo, las autoridades descartaron que hubiera sido abatido. De acuerdo con la información conocida entonces, el cabecilla habría optado por hacerse pasar por muerto y difundir una fotografía para intentar que los militares redujeran la presión sobre él. En ese procedimiento, las tropas incautaron un fusil y un teléfono celular que, según la información militar, podían aportar elementos para conocer sus movimientos y vínculos.

Vinculación con las disidencias y propaganda musical

También fueron capturados dos integrantes de su círculo cercano: quien sería su escolta y su compañera sentimental. Otro episodio que llamó la atención ocurrió en febrero de 2024. En ese entonces, circuló en redes sociales una canción interpretada por Javicho, conocido como El Patrón de la Música Norteña. La composición, difundida como propaganda del Frente 36 de las disidencias de las Farc, mencionaba a varios integrantes de la estructura armada.

La canción mencionaba a varios integrantes de la estructura armada, entre ellos Leo, Ramiro, Manuelito y Primo Santiago. Este último nombre es con el que también era identificado alias Primo Gay. En uno de sus apartes, la canción lo presentaba como un hombre que había integrado inicialmente el ELN y luego había pasado a las Farc. La canción llamó la atención de los organismos de inteligencia porque sus referencias permitieron contrastar información sobre los mandos y las zonas de influencia de esa estructura en Antioquia.

Impacto en el territorio y próximos pasos judiciales

La canción no solo mencionaba a los cabecillas, sino que también hacía referencias a municipios como Anorí, Amalfi, Campamento, Angostura, Briceño y Guadalupe. Estos son territorios donde las disidencias tenían presencia activa. La captura de Uñates López representa un nuevo golpe contra las estructuras armadas que operan en el norte antioqueño.

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Por ahora, se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las circunstancias del operativo y su situación judicial. Este evento marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y la violencia armada en la región norte de Colombia. Las investigaciones continuarán para desmantelar las redes criminales restantes en los municipios mencionados anteriormente.