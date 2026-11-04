Captura en Buenos Aires de colombiano buscado por atentado CAI Bogotá

Edwin Alfredo López Casteblanco, buscado por Interpol por atentado a un CAI en Bogotá que dejó dos muertos, fue detenido en Argentina. Detalles de su captura y proceso de extradición.

Las autoridades argentinas confirmaron la detención en la ciudad de Buenos Aires de Edwin Alfredo López Casteblanco, un ciudadano colombiano de 45 años que lideraba el cartel de los criminales más buscados por la policía de Bogotá. La captura se produce tras una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol) contra este sujeto por crímenes graves cometidos en Colombia.

Detalles de la operación en Villa Crespo

La intervención policial en el barrio Villa Crespo se desencadenó cuando los agentes observaron a López Casteblanco caminando junto a un cómplice de 54 años. Ambos presentaban una conducta sospechosa al usar auriculares, hacerse señas entre sí y observar detenidamente el interior de los vehículos estacionados en la zona. Al ser interceptados por las fuerzas del orden, los oficiales procedieron a revisar a los individuos sospechosos.

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En el registro físico se encontró una mochila que contenía diversos dispositivos electrónicos incautados. Entre los objetos confiscados, la policía identificó una tableta digital que pertenecía a una mujer argentina de 26 años, víctima de un robo forzado a su automóvil ocurrido momentos antes en las inmediaciones donde fue capturado el colombiano.

Identidad y el atentado terrorista de marzo 2022

Inmediatamente después de su arresto, López Casteblanco intentó evadir la justicia policial al proporcionar el nombre falso de Jhon Freddy Cárdenas Castoblanco. Sin embargo, la verificación de antecedentes ejecutada por la División Interpol de la Policía de la Ciudad permitió desmentir la identidad falsa y confirmar su verdadero nombre y nacionalidad. Su situación legal en Argentina está directamente vinculada a la alerta roja internacional activada por los señalamientos de presunto homicidio y lesiones con resultado de muerte en Colombia.

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Edwin Alfredo López Casteblanco era buscado activamente en su país tras haber sido incluido en el cartel de los seis prófugos más buscados de Bogotá. Las autoridades colombianas lo vinculan con la participación en un atentado terrorista perpetrado en marzo de 2022 contra el Comando de Atención Inmediata (CAI) de Arborizadora Alta. Este ataque tuvo lugar en la localidad de Ciudad Bolívar y es atribuido por los investigadores al frente 33 de las disidencias de las Farc.

Consecuencias y el proceso de extradición

El ataque contra el CAI de Arborizadora Alta provocó la trágica muerte de dos menores de edad: una niña de 5 años y Daniel Estiven Duque, de 12 años. Además de las fallecimientos, el atentado dejó más de 30 personas heridas en la zona. La gravedad de los hechos motivó que el cartel de búsqueda con la imagen de López Casteblanco fuera divulgado el 29 de marzo de 2022 tras un consejo de seguridad encabezado por el entonces presidente Iván Duque y la exalcaldesa Claudia López.

Tras la confirmación de la identidad del detenido y la validez de la circular roja de Interpol, las autoridades judiciales de Buenos Aires ordenaron mantener la detención preventiva de Edwin Alfredo López Casteblanco. Se ha iniciado formalmente el trámite de extradición, un proceso legal que avanzará mediante los acuerdos de cooperación judicial internacional vigentes entre los gobiernos de Argentina y Colombia para entregar al sospechoso a las autoridades colombianas.