La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos en flagrancia por invadir áreas ecológicas estratégicas en la vereda Tierrabaja de Cartagena.

Dos personas fueron capturadas en flagrancia por su presunta participación en la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Ciénaga de La Virgen, específicamente en la vereda Tierrabaja, ubicada en la zona norte de Cartagena. Este operativo policial se ejecutó inmediatamente después de que la alerta sobre la situación fuera emitida por la Guardia Ambiental Colombiana.

Operativo policial en la vereda Tierrabaja

El procedimiento de arresto se llevó a cabo tras una alerta específica emitida por la Guardia Ambiental Colombiana. Las autoridades realizaron labores de inspección y control en el marco del programa Ambientic de Cardique. Durante estas actividades, los funcionarios identificaron construcciones ilegales en zonas de invasión dentro de este ecosistema protegido.

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La Policía Nacional intervino en el lugar a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena. Tras la intervención, las fuerzas del orden realizaron la captura de los dos ciudadanos por el presunto delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Las personas fueron sorprendidas mientras realizaban obras de construcción de viviendas en terrenos situados en la Ciénaga de La Virgen.

Situación ambiental de la Ciénaga de La Virgen

La Ciénaga de La Virgen es un ecosistema considerado estratégico para el equilibrio ambiental de Cartagena. Sobre su superficie, que supera los 500 mil kilómetros cuadrados, continúan levantándose casas construidas con todo tipo de materiales. La mayoría de estas estructuras se encuentran en condiciones precarias y representan una amenaza directa para el entorno natural.

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Este territorio, ubicado al costado norte de Cartagena, se caracteriza por ser un espacio de contrastes. Presenta una rica biodiversidad y una notable riqueza natural, pero también sufre una fuerte presión urbana e informalidad. La construcción de viviendas sobre el agua ha generado alertas previas sobre los riesgos que esto implica para la preservación del medio ambiente.

Destino judicial de los capturados y denuncias ciudadanas

Una vez efectuado el procedimiento de captura, los individuos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Esta entidad adelantará el respectivo proceso de judicialización correspondiente a los hechos denunciados. La Guardia Ambiental Colombiana y la Policía Nacional han reiterado su compromiso firme con la protección de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente.

Ambas instituciones hacen un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad que pueda representar una afectación a los ecosistemas locales. Los ciudadanos pueden realizar estas denuncias a través de la línea de emergencia 123 para garantizar la protección efectiva de las áreas naturales vulnerables de la región.