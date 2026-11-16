Captura en flagrancia por hurto de celular en Cañaveral, Floridablanca

Policía Metropolitana de Bucaramanga captura a hombre de 32 años tras ser retenido por comunidad en Cañaveral, Floridablanca, por hurto de celular y uso de motocicleta.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga llevó a cabo una captura en flagrancia por el delito de hurto en el sector de Cañaveral, ubicado en el municipio de Floridablanca. Los hechos se desarrollaron en las inmediaciones de la transversal del Bosque con la calle 157, una zona próxima a la Fundación Oftalmológica de Santander, conocida comúnmente como Foscal. Un hombre de 32 años fue detenido tras ser identificado por la comunidad como el responsable de despojar a un ciudadano de su teléfono celular.

Intervención ciudadana y llegada policial

Antes de que las autoridades llegaran al lugar, varias personas que se encontraban en el sector lograron retener al presunto responsable mientras este intentaba huir tras cometer el robo. La situación se intensificó minutos después de presuntamente consumarse el hurto, cuando se escucharon varias detonaciones en la zona, lo que motivó el reporte inmediato a la central de radio de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Al arribar los uniformados, encontraron a un hombre retenido por la comunidad y una motocicleta tendida sobre la vía pública.

Also read Trágico accidente deja un motociclista fallecido en Floridablanca

Detalles de la captura y recuperación

Los ciudadanos señalaron a la policía que esta persona presuntamente acababa de cometer el hurto de un teléfono celular. Ante el señalamiento de la comunidad, los policías realizaron un registro personal al hombre de 32 años y encontraron un dispositivo móvil que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. El ciudadano manifestó su intención de interponer la respectiva denuncia formal, mientras que los uniformados procedieron a capturar al señalado en flagrancia por el delito de hurto. Durante el procedimiento, también fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaba el capturado.

Advertisement

Uso de motocicleta y declaración oficial

Según las primeras informaciones, la motocicleta habría sido utilizada como medio de transporte para facilitar la comisión del hecho y permitir una huida más rápida. El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la reacción de los uniformados y la colaboración fundamental de los ciudadanos para atender este tipo de situaciones delictivas. El oficial enfatizó que la presencia permanente de los uniformados y la oportuna respuesta ante los llamados de la comunidad son estrategias clave para contrarrestar el delito y proteger los bienes de la población.

Próximos pasos judiciales y despeje

El hombre capturado y el teléfono celular recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será esta autoridad judicial la encargada de adelantar el proceso correspondiente y presentarlo ante un juez de control de garantías para que se defina su situación judicial. La Fiscalía investigará los detalles adicionales del caso y tomará las medidas legales pertinentes según la gravedad de los hechos y la participación del detenido en el hurto cometido en Floridablanca.