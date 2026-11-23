La Policía Metropolitana intercepta a un trabajador de lavadero en la Terminal Salitre con $106 millones en efectivo hurto en Soacha. Dinero recuperado y detenido.

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un empleado de un lavadero de vehículos en Soacha, acusado de sustraer una suma considerable de dinero en efectivo de una camioneta que ingresó al establecimiento para su limpieza. El detenido fue identificado y localizado en la Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá, mientras intentaba viajar hacia Venezuela con su familia.

Detalles del hurto en lavadero de Soacha

El trabajador fue señalado de hurtar $106 millones en efectivo que se encontraban escondidos debajo de los asientos de una camioneta. El hecho ocurrió cuando el vehículo ingresó al establecimiento en Soacha para ser lavado. El empleado se percató de la presencia del dinero y aprovechó la oportunidad para sustraerlo. Posteriormente, denunció el hecho para ubicar al responsable.

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Gracias a la alerta inmediata, los uniformados de diferentes puntos de la ciudad quedaron atentos a los movimientos del trabajador sospechoso. Se activó un plan de monitoreo que incluyó el seguimiento de terminales, estaciones y las principales vías de salida de Bogotá y su área metropolitana. Esta coordinación permitió rastrear la ruta del individuo.

Intercepción en la Terminal de Transporte Salitre

El hombre llegó hasta la Terminal de Transporte Salitre acompañado de su familia. Según las autoridades, su intención era cruzar la frontera con el dinero hurtado. La Terminal Salitre es uno de los puntos de salida más concurridos de la capital, donde la Policía mantiene presencia permanente y controles rigurosos sobre los pasajeros y sus equipajes.

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La detención se concretó cuando el dinero en efectivo, previamente reportado como hurtado, fue identificado durante los procedimientos de control. La captura se realizó en cuestión de minutos gracias a la rápida reacción de los uniformados. Se logró interceptar al hombre y recuperar la totalidad de los fondos sustraídos antes de que pudiera abandonar el país.

Declaraciones oficiales y disposición judicial

La teniente coronel Elizabeth Erazo, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, proporcionó detalles específicos sobre el caso. Señaló que el hombre aprovechó que la camioneta llegó al lavadero para hurtar el dinero que se encontraba debajo de los asientos. Tras cometer el hecho, huyó hacia la terminal con la intención de salir del país junto con sus acompañantes familiares.

Los policías de la Terminal de Transporte reaccionaron oportunamente y lograron interceptarlo y capturarlo. El detenido quedó a disposición de las autoridades para adelantar el proceso judicial correspondiente. Deberá responder por el millonario hurto y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones ante el sistema de justicia colombiano.

Impacto en la lucha contra la criminalidad en Bogotá

La recuperación de los fondos, que no se logró por el esfuerzo individual de un agente sino por la ubicación estratégica del individuo, suma a la lista de hurtos millonarios que las autoridades han esclarecido. Esta operación ocurre en medio de operativos permanentes en terminales, estaciones y vías de salida de la capital.

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El dinero recuperado fue puesto a disposición de la Fiscalía como parte del material probatorio. Este caso ejemplifica la eficacia de los controles en puntos de alto tránsito y la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad para prevenir la fuga de capital criminal hacia destinos internacionales.