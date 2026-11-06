Captura solicitada por zoofilia en El Carmen de Atrato bajo Ley No Más Zoofilia

Autoridades exigen la identificación y captura inmediata del presunto zoófilo en El Carmen de Atrato, Chocó, bajo la nueva Ley 2627 que castiga con cárcel estos delitos.

La Fiscalía General de la Nación y las autoridades del Chocó enfrentan una presión creciente para identificar y capturar a un hombre presuntamente acusado de cometer actos de zoofilia en el municipio de El Carmen de Atrato. La denuncia se materializó tras la difusión, a partir del 3 de noviembre, de grabaciones de seguridad que muestran a un sujeto abusando sexualmente de una cerdita en un espacio con corrales, hecho que ha generado indignación pública inmediata.

Detalles del Caso y Evidencia Visual

La Plataforma por los Animales ALTO fue la entidad que divulgó el video censurado en redes sociales, exponiendo la gravedad del delito cometido. Las imágenes, que buscan proteger la sensibilidad de la audiencia, muestran claramente a un sujeto involucrado en el acta aberrante contra el animal. A pesar de que el hecho ocurrió en las instalaciones del municipio, el denunciado permanece en libertad, lo que ha intensificado los reclamos de la comunidad y las organizaciones defensoras de los derechos de los animales por una respuesta inmediata de las fuerzas del orden.

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Marco Legal y Penas Aplicable

El caso se rige por la Ley 2627 de 2026, conocida coloquialmente como "No Más Zoofilia", sancionada en agosto del presente año. Esta normativa creó un nuevo tipo penal que castiga el acceso carnal a animales con penas de prisión que oscilan entre 48 y 55 meses inicialmente. Sin embargo, la pena puede incrementar hasta alcanzar los 140 meses de cárcel si concurren agravantes como la comisión del hecho frente a menores de edad, en espacios públicos o con fines de pornografía.

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Posturas de Actores Clave y Demanda Social

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico y principal impulsora de la legislación contra estos crímenes, se ha sumado activamente al reclamo de justicia. A través de sus redes sociales, la congresista ha solicitado la intervención directa de la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Policía Nacional y la Fiscalía para dar con el paradero del sospechoso, ofreciendo incluso garantías de confidencialidad a quienes aporten información relevante sobre su identidad.

Impacto Social y Próximos Pasos Judiciales

Este episodio se perfila como uno de los primeros casos de prueba para la aplicación rigurosa de la nueva ley en Colombia, marcando un precedente judicial significativo. La comunidad local y la organización ALTO exigen que no se repita la impunidad observada en denuncias previas de maltrato animal, instando a las autoridades a iniciar el proceso penal de manera inmediata y garantizar que el agresor no obtenga excarcelación, tal como lo establece el nuevo marco jurídico para proteger a la sociedad y a los animales.