Capturado adulto mayor por abuso sistemático de menores en la localidad de Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a un hombre de 67 años acusado de abusar sexualmente de cuatro menores. El agresor utilizaba la comida como herramienta de coerción para silenciar a sus víctimas durante un periodo de un año.

En un contundente operativo desplegado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá , se logró la captura de un hombre de 67 años de edad en la localidad de Kennedy , quien era requerido por las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en delitos que atentan gravemente contra la integridad de menores de edad.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado 43 Penal Municipal con función de control de garantías, tras un exhaustivo proceso de recolección de pruebas que vinculan al sujeto con actos sexuales abusivos en concurso homogéneo y sucesivo. Los investigadores han señalado que el individuo se aprovechaba de su posición de confianza y del acceso a las víctimas para llevar a cabo sus deplorables acciones sin despertar sospechas iniciales. Los hechos que motivaron esta intervención ocurrieron el 11 de abril de 2026, fecha en la que el capturado aprovechó la ausencia de la madre de las víctimas, quien se encontraba cumpliendo con sus labores profesionales. Según el informe policial, el sujeto utilizó su propiedad para atraer a cuatro menores de 4, 5, 6 y 7 años, a quienes sometió a tocamientos indebidos en sus partes íntimas. Para asegurar el silencio de los niños, el agresor empleaba un método de coerción psicológica extremadamente vil: condicionaba la entrega de alimentos que él mismo suministraba a cambio de que los pequeños no revelaran los abusos ante su progenitora. Esta dinámica de abuso se habría prolongado durante al menos un año, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad básica de alimentación que este hombre manipulaba a su favor. El caso salió a la luz pública y judicial gracias a la valentía de uno de los menores, quien finalmente rompió el silencio y relató lo sucedido a su madre. Tras la denuncia, las autoridades activaron los protocolos de protección a la infancia y recabaron los elementos materiales probatorios necesarios para que el juez emitiera la orden de detención. Una vez capturado, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso de judicialización. Tras la audiencia correspondiente, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario, reconociendo el alto riesgo que representa el procesado para la sociedad y, especialmente, para la integridad de los menores que se encontraban bajo su entorno. Este procedimiento reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de los derechos fundamentales de los niños en Bogotá





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