Capturado Alias Cristian, Cabecilla de Disidencias en el Meta

Las fuerzas de seguridad colombianas capturaron a Cristian Camilo Olaya Jiménez, alias Cristian, un peligroso integrante de las disidencias de ‘Calarcá’ en el municipio de La Uribe, Meta. El operativo representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la región.

En un importante operativo llevado a cabo en el municipio de La Uribe, departamento del Meta , las fuerzas de seguridad colombianas lograron la captura de Cristian Camilo Olaya Jiménez, conocido en el ámbito criminal como alias Cristian.

Este individuo, figura destacada en el cartel de los más buscados del Meta según el Ministerio de Defensa, era un miembro clave de la estructura Ever Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de ‘Calarcá’. La operación, resultado de esfuerzos militares sostenidos por la Séptima Brigada del Ejército Nacional y la Fuerza de Tarea Omega, específicamente a través de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 1, representa un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la región suroriente del país.

La captura se materializó gracias al cumplimiento de una orden judicial vigente, emitida por las autoridades competentes, que lo vincula a una serie de delitos graves que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana. Entre estos delitos se encuentran el homicidio agravado, el concierto para delinquir, el tráfico, la fabricación y el porte ilegal de armas de fuego y municiones, así como el uso de explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

La gravedad de estos cargos subraya la peligrosidad del individuo y la importancia de su neutralización para garantizar la seguridad de la población. La inteligencia militar recopilada durante las investigaciones revela que alias Cristian se caracterizaba por llevar a cabo acciones terroristas dirigidas contra defensores de derechos humanos, excombatientes que firmaron acuerdos de paz y sus familias.

Esta estrategia criminal lo posicionaba como un actor fundamental dentro de la estructura Ever Castro y lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades. Su participación en ataques contra personas que trabajan por la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos demuestra su desprecio por los valores democráticos y su compromiso con la violencia.

Además, se ha establecido que alias Cristian formaba parte del esquema de seguridad de alias Caliche, el principal cabecilla de la estructura Ever Castro. Esta conexión evidencia su rol estratégico dentro de la organización y su participación en la planificación y ejecución de actividades ilegales.

La captura de alias Cristian no solo debilita la estructura Ever Castro, sino que también contribuye a desmantelar la red de apoyo y protección de alias Caliche, dificultando sus operaciones y reduciendo su capacidad de acción. El compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de los líderes sociales y los excombatientes es fundamental para consolidar la paz en Colombia.

Durante el operativo de captura, alias Cristian intentó evadir a las tropas, lo que desencadenó un forcejeo que resultó en un disparo que lo lesionó en la pierna izquierda. Inmediatamente después del incidente, recibió atención médica de enfermeros de combate, quienes le brindaron los primeros auxilios y estabilizaron su estado de salud. Posteriormente, fue evacuado a Villavicencio en una ambulancia con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde actualmente recibe atención especializada en un centro médico.

Se están siguiendo estrictos protocolos médicos para garantizar su bienestar y su recuperación. Paralelamente a la atención médica, se están llevando a cabo los procesos de judicialización correspondientes, con el fin de presentar a alias Cristian ante las autoridades competentes y garantizar que responda por los delitos que se le imputan.

La Fuerza de Tarea Omega ha reafirmado su compromiso con la seguridad, la protección de la población civil y la estabilidad del territorio nacional, destacando que este resultado representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en el suroriente del país. La continua labor de las fuerzas de seguridad es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos colombianos y para construir un futuro de paz y prosperidad





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