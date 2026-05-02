Capturado Alias Marcos, Cabecilla de Disidencias en Bogotá

La Policía Nacional capturó en Bogotá a alias Marcos, presunto jefe del frente Joaquín González de las disidencias de Calarcá, requerido por extorsión en el Tolima. La operación se realizó tras un extenso trabajo de inteligencia y seguimiento.

Un significativo golpe a la criminalidad organizada en Colombia se ha propinado con la captura de alias Marcos, un individuo de 51 años identificado como el presunto cabecilla del frente Joaquín González, perteneciente a las disidencias del grupo armado Calarcá .

La operación, ejecutada por el Gaula de la Policía Nacional, culminó en Bogotá tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y seguimiento que se extendió por varias semanas. La coordinación de esta operación fue liderada desde el Departamento de Policía del Tolima, demostrando la colaboración interdepartamental en la lucha contra el crimen. Cerca de veinte uniformados del Gaula se movilizaron a la capital del país, enfocados en la localización y captura de este peligroso delincuente.

La investigación que condujo a su arresto fue meticulosa, involucrando más de dos mil horas de interceptaciones telefónicas en al menos cinco líneas diferentes, una rigurosa verificación de datos y la valiosa colaboración de fuentes humanas que proporcionaron información crucial para ubicar al objetivo. La captura se materializó en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, alrededor de las 6:20 de la tarde, justo en el momento en que alias Marcos intentaba salir hacia la vía pública.

Los agentes de la ley actuaron con rapidez y precisión, haciendo efectiva la orden judicial emitida en su contra. Alias Marcos era buscado por el Juzgado Quinto con Función de Control de Garantías de Ibagué, acusado de los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada, crímenes que han afectado gravemente la seguridad y la economía de la región.

Su ascenso al mando de la estructura criminal se produjo tras la muerte de alias Cancharino, abatido en un operativo similar el 7 de febrero de 2025. Las autoridades lo señalan directamente como el responsable de coordinar la extorsión a comerciantes y agricultores en el sur del departamento del Tolima, utilizando los recursos obtenidos para financiar la adquisición de armas, la logística y la expansión de su grupo armado.

Esta captura representa un avance significativo en los esfuerzos por desmantelar las estructuras criminales que operan en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La recompensa de hasta 40 millones de pesos ofrecida por información que condujera a su ubicación, anunciada durante el consejo de seguridad del 6 de febrero en la Gobernación del Tolima, demuestra el compromiso de las autoridades con la lucha contra el crimen y la disposición a recompensar la colaboración ciudadana.

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía en el departamento del Tolima, ha confirmado que se están llevando a cabo los trámites necesarios para el pago a la fuente que proporcionó la información que permitió la captura de alias Marcos. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 262 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones del Crimen Organizado, donde se le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario durante las audiencias virtuales realizadas.

Este caso subraya la importancia de la inteligencia policial, la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. La captura de alias Marcos no solo representa un golpe a las disidencias de Calarcá, sino también un mensaje claro a los delincuentes de que la justicia los alcanzará, sin importar dónde se escondan.

La Policía Nacional continuará trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de los colombianos, desmantelando las estructuras criminales y llevando a los responsables ante la justicia. La investigación continúa en curso para identificar a otros miembros de la organización y determinar el alcance total de sus actividades ilícitas.

Se espera que esta captura contribuya a la disminución de la extorsión y la violencia en el sur del Tolima, permitiendo a los comerciantes y agricultores operar en un ambiente más seguro y próspero. La colaboración de la comunidad ha sido fundamental en este caso, y las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a la lucha contra el crimen





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