Capturado alias Mincho por extorsión y suplantación de identidad: se hacía pasar por militar

En flagrancia fue capturado alias Mincho, quien se hacía pasar por militar para extorsionar a comerciantes. Las autoridades incautaron armas y documentación falsa. El Ejército Nacional continúa combatiendo la delincuencia en el territorio.

Según las autoridades, alias Mincho se hacía pasar por miembros de las Fuerzas Militares para extorsionar a cambio de dinero. El Gaula Militar continúa desplegando operativos en todo el territorio nacional, con un enfoque especial en estas fechas, cuando millones de colombianos disfrutan de días de descanso y los criminales buscan aprovechar la situación para delinquir.

En medio de estas operaciones, las tropas lograron capturar en flagrancia a un individuo que se hacía pasar por militar falso para extorsionar a comerciantes en Santander. Este resultado es el fruto de una investigación exhaustiva, que incluyó labores de seguimiento, verificación de información e inteligencia militar, lo que permitió identificar el modus operandi del capturado. De acuerdo con las autoridades, alias Mincho suplantaba la identidad de integrantes de las Fuerzas Militares, utilizando documentación falsa para generar confianza e intimidar a sus víctimas, con el objetivo de exigir dinero mediante extorsión. Además de la captura, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, una pistola traumática, doce cartuchos traumáticos y un carné falso de identificación de las Fuerzas Militares. \Alias Mincho tiene 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, con señalamientos por diversos delitos como amenazas, hurto, porte ilegal de armas, suplantación de identidad y falsedad en documento. Esto evidencia una presunta reincidencia en actividades ilícitas y representa un riesgo para la comunidad. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares. El Ejército Nacional, con esta operación, no solo neutraliza una amenaza que utilizaba la imagen institucional para delinquir, sino que también afecta las capacidades de intimidación de este tipo de actores criminales, contribuyendo a la protección del gremio comercial y al fortalecimiento de la seguridad en la región. El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, destacó la importancia de este logro. El Gaula Militar y el Ejército Nacional reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar este tipo de delitos a través de la línea 147. Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia y la protección de la ciudadanía. \El éxito de estas operaciones se basa en la colaboración interinstitucional y el seguimiento de información precisa, lo que permite desarticular bandas criminales y proteger a la población. La coordinación entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, junto con el Ejército Nacional, ha demostrado ser crucial para combatir la extorsión y la suplantación de identidad. La incautación de armas y la captura de individuos como alias Mincho son pasos importantes en la lucha contra la criminalidad, pero es esencial la constante comunicación con la comunidad, y el estímulo a la denuncia, como herramientas vitales para mantener la seguridad y la tranquilidad en el país. El trabajo constante de las fuerzas militares y de policía es fundamental para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en momentos en que los delincuentes buscan aprovechar las circunstancias para cometer sus actos ilícitos. La continua capacitación y el perfeccionamiento de los protocolos de actuación, son elementos claves para el éxito de estas operaciones, y para la protección de la población en general. La lucha contra la extorsión y la suplantación de identidad requiere de un esfuerzo coordinado y sostenido, que involucre a todas las instituciones del Estado y a la sociedad en su conjunto





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