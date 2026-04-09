Capturado alias 'Toco', líder del GDO Robledo, en Medellín tras intensa búsqueda

La fuerza pública captura a Jorge Iván, alias 'Toco', cabecilla del GDO Robledo, tras años de búsqueda. El alcalde de Medellín expresa preocupaciones sobre la 'Paz Total' y posibles beneficios para criminales.

Tras una exhaustiva labor de inteligencia que permitió su ubicación precisa en el municipio de San Roque, Antioquia, las fuerzas de seguridad informaron sobre la captura de Jorge Iván, conocido bajo el alias de 'Toco'.

Este individuo, señalado por las autoridades como uno de los líderes principales del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Robledo, una estructura con una extensa historia criminal en el Valle de Aburrá, fue detenido en un operativo que culminó una búsqueda intensificada desde el año 2018. La operación fue el resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, demostrando la colaboración interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el procedimiento, destacando que alias 'Toco' era el último integrante, de un cartel de los más buscados publicado durante su anterior mandato, en ser aprehendido. Durante su intervención, el mandatario expresó abiertamente sus discrepancias frente a las políticas de 'Paz Total' impulsadas por el Gobierno Nacional, manifestando su preocupación ante la posibilidad de que figuras criminales de alto perfil puedan recibir beneficios legales, como el nombramiento de gestores de paz. Gutiérrez señaló con firmeza: “Que no vaya a ser que ahora que logramos la captura de alias 'Toco', a Petro le dé por nombrar los gestores de paz, o que se los lleve para Palacio”. Además, añadió: “Nos encontramos con el peor obstáculo de todos. No son los criminales, es el gobierno nacional”, enfatizando las dificultades percibidas en la implementación de políticas de seguridad a nivel nacional y la importancia de mantener la independencia de las autoridades locales en la persecución de delitos. Esta declaración refleja las tensiones existentes entre las administraciones locales y el gobierno central en relación con las estrategias para abordar la criminalidad.\Según el informe oficial, alias 'Toco' habría iniciado su trayectoria criminal hace dos décadas, desempeñándose inicialmente como jefe de sicarios, y posteriormente, escalando en la jerarquía hasta coordinar rutas de exportación de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Su operación principal se centraba en la zona norte de Colombia, donde consolidó una red criminal que le permitía llevar a cabo sus actividades ilícitas a gran escala. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, instancia en la que se formalizó la legalización de su detención y se le imputaron cargos por delitos graves como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estos cargos reflejan la complejidad y gravedad de las actividades delictivas atribuidas a alias 'Toco', y el impacto negativo que sus acciones han tenido en la sociedad. La Alcaldía de Medellín enfatizó que esta captura representa un paso significativo en el proceso de desarticulación del mando jerárquico de las organizaciones criminales que operan en las comunas de la ciudad. Asimismo, la administración local mantiene el debate público sobre la autonomía y los métodos de seguridad implementados en el territorio nacional, buscando garantizar la protección de los ciudadanos y la estabilidad social en la región. La captura de alias 'Toco' es un hito importante, pero también resalta la necesidad de una estrategia integral y coordinada para combatir la criminalidad en todas sus formas.\En una publicación en la red social X (anteriormente Twitter), el alcalde Federico Gutiérrez recordó que en el año 2018, durante su primera alcaldía, alias 'Toco' fue incluido en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Gutiérrez destacó el éxito de la estrategia implementada en aquel momento, señalando que, de los ocho cabecillas criminales priorizados, siete fueron capturados. La publicación también puso de relieve la tenacidad de alias 'Toco', quien, según el alcalde, intentó eludir la justicia durante siete años, moviéndose y escondiéndose para evitar su captura. Sin embargo, la acción coordinada entre las autoridades finalmente culminó con su detención, reafirmando el compromiso de la administración local en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía. La captura de alias 'Toco' es un claro ejemplo de la perseverancia y la determinación de las fuerzas de seguridad para llevar ante la justicia a los criminales, sin importar los esfuerzos que hagan para evadir la ley





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