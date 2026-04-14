Capturado 'Arequipito' en Bolívar: Portaba Arma de Fuego y Cuenta con Antecedentes

La Policía Nacional captura a alias 'Arequipito' en Villanueva, Bolívar, por porte ilegal de armas. El individuo, con antecedentes por hurto y porte ilegal, fue sorprendido con una pistola. El comandante del Departamento de Policía Bolívar destaca el compromiso con la seguridad ciudadana.

En el contexto de operativos de registro, control y patrullaje desplegados por unidades de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar , se logró la captura de un individuo identificado bajo el alias de “ Arequipito ”, de 29 años de edad. El arresto tuvo lugar en el barrio Villa Camila, ubicado en el municipio de Villanueva , y se produjo en flagrancia tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego. Según el informe oficial, los agentes se encontraban realizando labores de prevención y seguridad ciudadana en la zona cuando detectaron la presencia sospechosa del sujeto. Al proceder a una verificación de rutina, se llevó a cabo un registro personal que reveló la tenencia de una pistola, carente de la documentación legal necesaria para su porte. La detención de “ Arequipito ” representa un golpe significativo contra la actividad delictiva en la región, en particular en lo concerniente al porte ilegal de armas y a la reiteración de conductas delictivas.

Las autoridades competentes indicaron que “Arequipito” no es un desconocido para los organismos de seguridad. Cuenta con antecedentes judiciales relevantes, relacionados con los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Esta información sugiere una presunta reincidencia en actividades ilícitas, lo que agrava la situación legal del individuo y pone de manifiesto la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre aquellos individuos con historial delictivo. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, expresó su satisfacción por los resultados de este operativo y resaltó el firme compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad. En sus declaraciones, el oficial destacó la importancia de estas acciones para combatir a los actores criminales que perturban la paz y el bienestar de los ciudadanos, mediante la incautación de armas ilegales y la puesta a disposición de la justicia de aquellos que infringen la ley.

Además, el coronel Pinzón Poveda reafirmó la determinación de la Policía Nacional de seguir trabajando incansablemente para garantizar un entorno seguro y protegido para todos los habitantes del departamento de Bolívar.

El individuo aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente. Se espera que en las próximas horas, un juez de la República determine la situación jurídica de “Arequipito”, considerando las pruebas recolectadas, los antecedentes delictivos y las implicaciones legales del porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía iniciará las investigaciones pertinentes para determinar la procedencia del arma y cualquier posible relación del detenido con actividades criminales más amplias.

La captura de “Arequipito” es un claro ejemplo de la efectiva labor de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el compromiso con la protección de la ciudadanía. Las autoridades instan a la comunidad a continuar colaborando con las fuerzas del orden, denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad pública. La participación ciudadana es fundamental para fortalecer la prevención del delito y crear un ambiente de tranquilidad y convivencia pacífica en el departamento de Bolívar. Se espera que este caso sirva como un mensaje contundente para quienes se dedican a actividades ilegales, y que sirva de ejemplo para desmotivar la comisión de actos delictivos en la región.





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