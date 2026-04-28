Capturado Cabecilla de las Disidencias de las FARC ‘Mi Pez’ en Cali

Las autoridades colombianas capturaron a Alex Vitonco Andela, alias ‘Mi Pez’, principal cabecilla de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las FARC, en un operativo en Cali. Se le atribuyen múltiples crímenes, incluyendo terrorismo y homicidios.

En una operación meticulosamente planeada y ejecutada durante las primeras horas de la madrugada, las autoridades colombianas lograron la captura de Alex Vitonco Andela, un individuo tristemente célebre en los círculos criminales bajo los alias de ‘David’ o ‘Mi Pez’.

Vitonco Andela es señalado como el principal cabecilla de la estructura armada conocida como ‘Dagoberto Ramos’, una de las facciones más activas y peligrosas dentro del complejo panorama de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Esta organización criminal mantiene vínculos directos con la facción liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias ‘Iván Mordisco’, una figura central en la continuación de las actividades ilegales tras la desmovilización parcial de las FARC.

La confirmación de la captura llegó directamente de fuentes oficiales de la Policía Nacional, lo que motivó la presencia del director de la institución, el general William Rincón, en la ciudad de Cali para ofrecer una detallada explicación del operativo y sus implicaciones. La importancia de esta captura radica en que Vitonco Andela figuraba entre los criminales más buscados a nivel nacional, siendo considerado un objetivo prioritario para las autoridades de seguridad del Estado.

La gravedad de sus crímenes y su papel dentro de la estructura criminal justificaron la elevación de la recompensa ofrecida por información que condujera a su paradero hasta la suma de $1.000 millones de pesos colombianos. Esta considerable suma demuestra el compromiso del gobierno en desmantelar las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la estabilidad del país.

Según los análisis exhaustivos realizados por los organismos de inteligencia, alias ‘Mi Pez’ gozaba de la plena confianza de ‘Iván Mordisco’, siendo considerado uno de sus hombres más cercanos y leales. Dentro de la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’, Vitonco Andela desempeñaba un rol estratégico de vital importancia. Su responsabilidad abarcaba la coordinación de acciones armadas, la planificación y ejecución de ataques contra objetivos estratégicos y la expansión territorial de la organización.

Además, era el encargado de supervisar y controlar las economías ilegales que financiaban las actividades del grupo, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Las investigaciones en curso han revelado una conexión directa entre alias ‘David’ y varios atentados terroristas perpetrados recientemente en la ciudad de Cali.

Estos actos violentos generaron una profunda alarma en la región del Valle del Cauca, obligando a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad y a intensificar la lucha contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente del país. La estructura ‘Dagoberto Ramos’, de la cual formaba parte Vitonco Andela, tiene una fuerte presencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila, consolidándose como una de las facciones más violentas y activas de las disidencias de las FARC.

Se estima que la organización cuenta con aproximadamente 500 integrantes en sus filas, lo que la convierte en una amenaza significativa para la seguridad y la estabilidad de la región. La hoja de ruta criminal de este cabecilla está marcada por una larga lista de delitos de extrema gravedad.

A Alex Vitonco Andela, alias ‘Mi Pez’ o ‘David’, se le atribuyen crímenes relacionados con terrorismo, incluyendo la planificación y ejecución de atentados contra la población civil y la infraestructura del Estado. También se le imputan múltiples homicidios, incluyendo asesinatos selectivos de personas protegidas y líderes sociales que trabajaban en defensa de los derechos humanos y el desarrollo comunitario.

Además, se le acusa de ser responsable de casos de desplazamiento forzado, obligando a comunidades enteras a abandonar sus hogares debido a la violencia y la intimidación. La participación de Vitonco Andela en el tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes también es un componente central de su historial criminal, contribuyendo a la financiación de las actividades ilegales de la estructura ‘Dagoberto Ramos’.

La captura de este individuo representa un duro golpe para las disidencias de las FARC y un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. Las autoridades continúan trabajando en el desmantelamiento completo de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ y en la captura de otros líderes y miembros clave de la organización, con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos colombianos.

Se espera que esta operación genere un efecto dominó, debilitando aún más la capacidad operativa de las disidencias y contribuyendo a la consolidación de la paz y la legalidad en las regiones afectadas





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