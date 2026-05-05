Capturado con arma de fuego en el barrio Olaya Herrera de Cartagena

La Policía Nacional capturó a un hombre en el barrio Olaya Herrera, Cartagena, por porte ilegal de armas. Se incautó un revólver y municiones, y se investiga su posible relación con otros delitos.

Un importante operativo de control llevado a cabo por la Policía Nacional de Colombia resultó en la captura de un individuo identificado como ‘Junior’, sorprendido portando un arma de fuego en el barrio Olaya Herrera , ubicado en la zona sur de la ciudad de Cartagena .

El incidente tuvo lugar en la calle 11 de Noviembre, donde patrullas de la Policía, durante sus labores de vigilancia, detectaron la presencia de un sujeto que exhibía un comportamiento considerado sospechoso. Ante esta situación, los uniformados procedieron a interceptar al individuo y a realizarle una inspección exhaustiva. Durante el registro, se encontró en su poder un revólver de la marca Smith & Wesson, con un calibre de 32 milímetros, acompañado de cuatro cartuchos que no habían sido detonados.

El detenido, un hombre de 26 años de edad y oriundo de Cartagena, fue inmediatamente puesto bajo custodia policial por la presunta comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego. Tanto el arma como las municiones incautadas fueron entregadas a las autoridades competentes para su análisis y posterior inclusión en el proceso judicial correspondiente. Se espera que, en las próximas audiencias preliminares, se determinen las medidas legales que se aplicarán al capturado.

Las autoridades informaron que el revólver incautado será sometido a un análisis balístico detallado. El objetivo de este procedimiento es establecer si el arma ha sido utilizada previamente en la comisión de algún delito que haya afectado la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en la capital del departamento de Bolívar. Este tipo de análisis es crucial para conectar el arma con posibles escenas del crimen y fortalecer las investigaciones en curso.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, resaltó la importancia de los resultados obtenidos en el marco de la estrategia implementada para combatir el porte ilegal de armas. Según el alto oficial, en lo que transcurre del presente año, se han realizado 251 capturas relacionadas con este delito, y se han logrado incautar un total de 224 armas de fuego.

Estas cifras demuestran el compromiso de la Policía con la seguridad ciudadana y su determinación para reducir la disponibilidad de armas ilegales en la ciudad. El coronel Blanco enfatizó que la Policía continuará trabajando arduamente para contrarrestar la delincuencia en todos los sectores de Cartagena, instando a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen.

Invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa o información relevante que pueda contribuir a la captura y judicialización de aquellos que amenazan la seguridad y la convivencia pacífica. El alto mando policial aseguró que se garantizará la absoluta confidencialidad de las fuentes de información, protegiendo la identidad de quienes brinden datos que ayuden a combatir los delitos.

La Policía reiteró su llamado a la comunidad para que se convierta en un aliado estratégico en la construcción de una ciudad más segura y tranquila, proporcionando información oportuna y veraz a través de las líneas de denuncia habilitadas. La colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Cartagena.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y la persecución de los delincuentes, trabajando en estrecha coordinación con la comunidad para lograr un entorno más seguro y pacífico para todos





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