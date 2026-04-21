Capturado docente en Bucaramanga por presunto abuso sexual a una menor de edad en Aratoca

Un docente de 54 años fue detenido en Bucaramanga tras ser acusado de abusar sexualmente de una estudiante de 13 años, aprovechando su posición de confianza y contacto mediante redes sociales.

La confianza depositada por una familia en quien debía ser un guía y referente educativo terminó convertida en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Santander. Un hombre de 54 años, quien se desempeñaba como docente en una institución educativa del municipio de Aratoca, fue capturado por las autoridades en Bucaramanga tras ser señalado como presunto autor de actos sexuales abusivos contra una estudiante de tan solo 13 años.

Este caso pone de relieve cómo la figura de autoridad puede ser utilizada por mentes criminales para vulnerar la integridad de los menores bajo su cuidado, aprovechándose de la cercanía y la confianza que el entorno escolar naturalmente fomenta entre educadores y alumnos. Según el reporte entregado por las autoridades, el docente habría orquestado una estrategia de manipulación basada en intereses comunes para acercarse a la menor. Al descubrir una afición compartida por el fútbol, el capturado inició un contacto constante a través de redes sociales, lo que le permitió establecer un vínculo de supuesta camaradería. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, detalló que el agresor utilizaba invitaciones a su residencia bajo el pretexto de ver partidos para cometer los abusos. Esta táctica de engaño demuestra una planificación deliberada para vulnerar los derechos de la adolescente, alejándola de su entorno seguro y exponiéndola a situaciones de riesgo extremo mientras sus padres creían que ella estaba bajo una tutela responsable y profesional. La justicia comenzó a actuar tras una denuncia formal presentada ante la Comisaría de Familia, organismo que activó las rutas de atención inmediata. Tras recolectar el material probatorio necesario, el Juzgado Promiscuo Municipal de Jordán emitió una orden de captura contra el señalado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. La detención fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional en Bucaramanga, donde el individuo intentaba continuar con su vida normal mientras trabajaba en la zona urbana. Las autoridades han enfatizado que no permitirán que la posición de educador sea utilizada para cometer delitos de lesa humanidad contra los menores. El detenido se encuentra ahora a disposición de los entes judiciales, a la espera de que se defina su medida de aseguramiento en un centro carcelario. Ante este lamentable suceso, la Policía Nacional hizo un llamado enérgico a todos los padres de familia y cuidadores del departamento. La institución instó a la ciudadanía a mantener una vigilancia activa y constante sobre el comportamiento de sus hijos, especialmente ante cambios repentinos de actitud o un hermetismo inusual, los cuales podrían ser señales de alerta de un posible abuso. Es fundamental recordar que la seguridad de los niños es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Para facilitar la denuncia de estos hechos, se encuentran disponibles las líneas de atención 123 de la Policía, la línea 141 del ICBF y la línea directa contra el crimen 3143587212, garantizando siempre la protección y el acompañamiento a las víctimas en este tipo de situaciones críticas





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