Capturado ‘el Oscarito’ tras intento de hurto en Cartagena

Un hombre conocido como ‘el Oscarito’ fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena tras ser sorprendido robando licor en un almacén del barrio El Campestre. Se descubrió que tenía una orden de captura vigente por hurto agravado en Bogotá.

Un intento de hurto en un reconocido almacén ubicado en el vibrante barrio El Campestre , en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, culminó con la efectiva captura de un individuo conocido en los bajos fondos como ‘el Oscarito’.

Este sujeto fue sorprendido en flagrante delito mientras intentaba sustraer una cantidad considerable de botellas de licor sin efectuar el correspondiente pago. La Policía Metropolitana de Cartagena informó sobre este incidente en la tarde del 30 de abril, detallando que la rápida intervención policial fue posible gracias a la diligencia y colaboración ciudadana.

Un aviso oportuno, realizado a través de la línea de emergencia 123, alertó a las autoridades sobre la actividad sospechosa, permitiendo una reacción inmediata por parte de las patrullas adscritas al CAI Blas de Lezo. Los uniformados, respondiendo con prontitud al llamado, se presentaron en el lugar de los hechos en cuestión de minutos, logrando interceptar al presunto ladrón y recuperar las botellas de licor que, presuntamente, habían sido sustraídas del establecimiento comercial.

La rápida acción policial no solo aseguró la recuperación de la mercancía robada, sino que también permitió la detención de un individuo con un historial delictivo preexistente. Tras una exhaustiva verificación de sus antecedentes, las autoridades competentes confirmaron que el capturado, cuya edad es de 39 años, era objeto de una orden de captura vigente.

Esta orden había sido emitida por un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad con jurisdicción en la ciudad de Bogotá, específicamente por la comisión del delito de hurto agravado. Este hallazgo revela que ‘el Oscarito’ no solo estaba involucrado en el intento de hurto en Cartagena, sino que también tenía pendientes legales en otra ciudad del país.

La coordinación entre las diferentes unidades policiales y judiciales fue fundamental para establecer la conexión entre el incidente actual y el pasado criminal del detenido. La Policía Metropolitana destacó la importancia de la información proporcionada por la ciudadanía como un elemento clave en la prevención y el combate del delito. La colaboración comunitaria, en este caso, permitió una respuesta rápida y efectiva, evitando que el delincuente lograra su objetivo y asegurando que fuera puesto a disposición de la justicia.

El caso de ‘el Oscarito’ sirve como un recordatorio de la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar de la comunidad. El capturado, junto con las botellas de licor recuperadas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se llevarán a cabo las audiencias preliminares que determinarán su situación jurídica.

Estas audiencias serán cruciales para definir si el individuo será formalmente acusado y sometido a un proceso penal. La Fiscalía evaluará las pruebas presentadas por la Policía y determinará si existen elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Cartagena continúa implementando estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad.

En lo que va del año, se han realizado 362 capturas por el delito de hurto a comercio, lo que representa una notable reducción del 48% en este tipo de infracciones en comparación con períodos anteriores. Este logro es el resultado de los continuos operativos desplegados por las autoridades, así como de la implementación de planes específicos contra el hurto.

El teniente coronel Alex Yamid González Sierra, en el marco de estos operativos, enfatizó el compromiso de la institución con la seguridad y la convivencia ciudadana.

“Continuamos desplegando operativos para fortalecer la seguridad y la convivencia de los ciudadanos”, afirmó el oficial, reafirmando la determinación de la Policía de proteger a la comunidad y garantizar un entorno seguro para todos





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