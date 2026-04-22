Capturado el presunto responsable de la muerte de la perrita Kira en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga confirmaron la detención del hombre señalado de asesinar a la perrita Kira tras revelarse informes forenses que confirmaron maltrato físico extremo.

El alcalde de Bucaramanga , Cristian Portilla , confirmó de manera oficial este martes la captura del presunto responsable del atroz caso de maltrato animal que terminó con la vida de la perrita Kira , un suceso que ha estremecido a la capital santandereana y ha despertado una ola de indignación colectiva en la ciudadanía.

El mandatario local fue enfático al declarar ante los medios que el individuo señalado por este crimen ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes y deberá responder ante la justicia por sus actos crueles bajo el delito de maltrato animal. La noticia llega como un alivio parcial para las organizaciones defensoras de los derechos de los animales que han seguido el caso de cerca desde que salió a la luz pública a principios del mes de abril. Los resultados de la necropsia realizada por expertos forenses fueron determinantes para esclarecer la tragedia, dejando claro que Kira no falleció por causas naturales ni por un envenenamiento, como se había especulado inicialmente. El informe técnico reveló que la canina, de apenas tres años de edad, sufrió un calvario de violencia física, presentando múltiples traumatismos severos, fracturas óseas, hemorragias internas y laceraciones profundas en diversas partes de su cuerpo. La causa final del deceso fue un trauma craneoencefálico severo provocado por golpes contundentes y reiterados. Tras la exhumación del cuerpo, que fue hallado enterrado en una vivienda del barrio Betania, se procedió con el rescate de otro cachorro que también se encontraba bajo custodia del sujeto, el cual presentaba claros signos de vulnerabilidad y falta de cuidados básicos. Las autoridades han manifestado que este rescate era prioritario para prevenir una tragedia mayor en el entorno doméstico del agresor. Este caso ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de endurecer el control sobre la tenencia de mascotas y la vigilancia comunitaria, especialmente porque se conoció que el historial del agresor incluía denuncias previas por maltrato desde el año 2024 que, al parecer, no fueron atendidas con la celeridad suficiente. Actualmente, además del proceso penal en curso, el implicado ya enfrenta sanciones administrativas que incluyen multas económicas superiores a los 50 salarios mínimos legales vigentes. Según lo estipulado por la legislación penal colombiana, el agresor podría enfrentar una condena que oscila entre los 32 y 56 meses de prisión, además de recibir inhabilitaciones permanentes para la tenencia de cualquier especie animal. El alcalde de Bucaramanga ha reiterado que su administración mantiene un compromiso férreo con la protección de los seres sintientes y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que el peso de la ley caiga con todo rigor sobre el responsable para sentar un precedente necesario en el país. Se hace un llamado urgente a los ciudadanos para que no guarden silencio y denuncien de manera inmediata cualquier signo de violencia, abuso o negligencia hacia los animales, pues la cultura de la prevención es la única herramienta eficaz para evitar que tragedias evitables, como la ocurrida con la pequeña Kira, sigan marcando la memoria de la sociedad bumanguesa y nacional





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