Capturado en Albania por Amenazar a Personal Médico en Puente Nacional

La Policía de Santander capturó a un hombre de 42 años en Albania, acusado de amenazar con un arma de fuego a trabajadores del Hospital Integrado San Antonio de Puente Nacional. Se incautó un arsenal en su residencia.

Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Santander, a través del grupo SIJIN, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, culminó con la captura de un hombre de 42 años en una zona rural del municipio de Albania .

El individuo es señalado como presunto responsable de amenazas dirigidas contra personal médico del Hospital Integrado San Antonio de Puente Nacional, en el departamento de Santander. La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro en la vereda Utapa, una zona conocida por su actividad agrícola y relativa lejanía del casco urbano.

Durante la intervención, las autoridades lograron incautar un arsenal preocupante que incluía una escopeta Winchester calibre 16, una cantidad significativa de munición para la misma, pólvora negra, fulminantes utilizados en la fabricación de cartuchos, y diversos elementos destinados a la producción artesanal de municiones. Adicionalmente, se encontró en posesión del capturado una pistola traumática que había sido modificada, aumentando su potencial lesivo, y un teléfono móvil que se presume contiene evidencia relevante para la investigación.

La investigación preliminar revela que los hechos que desencadenaron la denuncia se remontan a un incidente reciente ocurrido en las instalaciones del Hospital Integrado San Antonio de Puente Nacional. Según las primeras versiones, el ahora capturado, aparentemente bajo los efectos del alcohol, habría ingresado al centro médico y amenazado al personal sanitario con un arma de fuego. La naturaleza exacta de las amenazas y el motivo que las originó aún están siendo investigados por las autoridades competentes.

Lo crucial, según las declaraciones oficiales, es que la denuncia fue presentada de manera inmediata, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación exhaustiva y desplegar un operativo rápido y efectivo. Esta pronta reacción fue fundamental para asegurar la captura del presunto agresor y la incautación de las armas utilizadas o potencialmente utilizadas en el acto intimidatorio.

La rápida respuesta policial envía un mensaje claro de tolerancia cero hacia la violencia y las amenazas contra los profesionales de la salud, quienes desempeñan un papel esencial en la comunidad. El incidente ha generado preocupación entre el personal médico del hospital y ha reforzado la necesidad de medidas de seguridad adicionales para proteger a quienes brindan atención médica en la región.

El Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, Comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de este operativo en el marco de la estrategia institucional para combatir el porte ilegal de armas y garantizar la seguridad de los servidores públicos, especialmente aquellos que se encuentran en la primera línea de atención, como el personal de salud. El Coronel Arévalo enfatizó que este tipo de acciones se enmarcan dentro de un plan más amplio para desmantelar las redes criminales que operan en la región y reducir los índices de violencia.

'El procedimiento se desarrolló en la vereda Utapa, zona rural de Albania, Santander, donde mediante allanamiento se encontraron estas armas, una escopeta y una pistola. Estos resultados hacen parte de las acciones contra el porte ilegal de armas y la protección de la integridad de los servidores de la salud', afirmó el Comandante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Puente Nacional, donde se está llevando a cabo el proceso de judicialización correspondiente.

Se espera que en los próximos días se presenten cargos formales contra el individuo y se determine la pena a la que podría ser condenado. La Fiscalía continuará investigando para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar si existen otros implicados en el caso. Este operativo representa un importante avance en la lucha contra la criminalidad y la protección de los ciudadanos en el departamento de Santander





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Captura Amenazas Personal Médico Albania Puente Nacional Armas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accidente de Tráfico en la Vía Puente Nacional – San Gil, Sin HeridosUna buseta y un tractocamión se vieron involucrados en un accidente en el sector de La Charca, en la vía Puente Nacional – San Gil. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el incidente pone de manifiesto el peligroso estado de la carretera y la falta de señalización.

Read more »

Furgón atropelló a dos menores en Albania, La Guajira: uno murióEl siniestro vial se registró en la vía Riohacha- Cuestecita, a la altura del caserío de La Arena, del corregimiento de Villa Martín.

Read more »

Asesinan a joven en La Central: fue capturado el martes y el jueves quedó en libertadEn 2024 también estuvo preso y se le señalaba como un “violador en serie”.

Read more »

Habilitan paso por el puente sobre el río Mulatos: se reactiva un importante corredor vial en el Urabá antioqueño afectado por las lluviasEl Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), oficializó este 24 de abril la puesta en funcionamiento del puente sobre el río Mulatos.

Read more »

Golpe Contundente a las Disidencias de las FARC: Capturado Alias 'Marcos', Principal Cabecilla en el TolimaLa Policía Nacional capturó en Bogotá a alias 'Marcos', líder de la estructura criminal 'Joaquín González' de las disidencias de las FARC, debilitando sus finanzas y capacidad operativa en el departamento del Tolima. Este operativo es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en Colombia.

Read more »

Trump difunde video del tirador capturado en WashingtonTrump reveló imágenes del sospechoso tras tiroteo en cena de corresponsales en Washington.

Read more »