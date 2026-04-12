Capturado hombre por presunto feminicidio en Bogotá tras riña en Kennedy

Un hombre de 21 años fue detenido en Bogotá, acusado de feminicidio. La captura se produjo tras una riña y las autoridades lo buscaban desde diciembre de 2025. El incidente resalta la problemática de los feminicidios en la capital, con datos de la Secretaría de la Mujer y acciones implementadas.

La Policía Nacional de Colombia ha capturado recientemente a un hombre de 21 años, presuntamente involucrado en el asesinato de una mujer en el barrio Villa de la Torre, en Bogotá . Las autoridades estaban tras su rastro desde finales de diciembre de 2025, y una riña reciente en la que se vio involucrado resultó crucial para su detención. El incidente ocurrió tras un reporte inicial de una pelea en la localidad de Kennedy .

Al llegar al lugar, las autoridades realizaron verificaciones de identidad, descubriendo que uno de los implicados tenía una orden de captura vigente por feminicidio desde hace cuatro meses. Esta orden estaba relacionada con la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en una vivienda del barrio Villa de la Torre el 28 de diciembre de 2025. El informe policial detalla que la víctima presentaba múltiples heridas, lo que condujo a las sospechas sobre el ahora detenido. Tras la captura, un juez ordenó su internamiento en un centro penitenciario, iniciando así el proceso judicial correspondiente.\Este arresto resalta la preocupante problemática de los feminicidios en Bogotá. Según datos de la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía, en lo que va de 2025 se han registrado 20 feminicidios en la capital colombiana, aunque esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior. Estos crímenes se han concentrado principalmente en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, representando el 80% del total. Los meses con mayor incidencia de feminicidios han sido mayo, julio y noviembre. Además de los casos consumados, se han identificado 3.110 situaciones de riesgo de feminicidio, clasificadas en diferentes niveles: extremo, grave, moderado y variable. Geográficamente, la mayoría de estas valoraciones de riesgo, cerca del 50%, se concentran en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba y San Cristóbal. Las autoridades han implementado diversas acciones para abordar esta problemática. La Secretaría de la Mujer reporta que, de las 389.672 atenciones brindadas, 233.294 corresponden a casos relacionados con la violencia contra las mujeres. Asimismo, 142.688 mujeres han recibido los servicios ofrecidos por la entidad, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año 2024.\El caso pone de manifiesto la importancia de la prevención y la protección de las mujeres en Bogotá. Las autoridades continúan investigando este y otros casos de feminicidio, trabajando para llevar a los responsables ante la justicia y ofrecer apoyo a las víctimas y sus familias. Además de las acciones policiales y judiciales, es fundamental fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia de género, así como promover la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. La colaboración entre las instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres y construir una sociedad más segura y equitativa para todos





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