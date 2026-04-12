Capturado 'Pistolitas', presunto coordinador de 'Los Costeños', en Puerto Colombia

En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Michael Andrés Arrieta, alias Pistolitas, en Puerto Colombia. Se le señala como presunto coordinador de acciones sicariales de 'Los Costeños'. Se incautaron armas y municiones.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo un allanamiento en el municipio de Puerto Colombia , resultando en la captura en flagrancia de Michael Andrés Arrieta , conocido bajo el alias de Pistolitas . Según las investigaciones preliminares, Arrieta estaría presuntamente involucrado como coordinador de acciones sicariales dentro de la organización criminal ' Los Costeños '.

Su papel, de acuerdo con las autoridades, abarcaría la planificación de actos violentos, así como el sostenimiento de economías ilegales en la región. Se le atribuye, además, la participación activa en la organización de homicidios selectivos, brindando apoyo logístico para actividades criminales y administrando redes de cobro ilegal a través del método conocido como 'gota a gota'. Sumado a esto, se le imputan esquemas de extorsión e intimidación como herramientas para ejercer el control territorial en la zona. Las autoridades han destacado la importancia de este arresto en la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de la seguridad ciudadana.\Durante el operativo, las autoridades lograron incautar un importante arsenal que incluye dos armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores, un total de 16 cartuchos calibre 9 mm y dos teléfonos celulares. Este material incautado ha sido puesto a disposición de análisis técnicos y forenses especializados con el objetivo de fortalecer las pruebas y el proceso judicial en curso. Estos análisis resultarán cruciales para determinar el grado de participación de Arrieta en los diferentes delitos que se le imputan, así como para identificar a otros posibles implicados en la red criminal. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han reafirmado su compromiso con la persecución de las estructuras criminales que socavan la convivencia y la seguridad en el área metropolitana de Barranquilla y en los municipios circundantes. El capturado fue presentado ante las autoridades competentes, donde se le imputaron cargos relacionados con la fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Esta acción representa un golpe significativo contra la delincuencia organizada y un paso importante para mejorar la seguridad en la región.\La detención de alias Pistolitas es un claro mensaje de las autoridades a las organizaciones criminales, demostrando su determinación en combatir la impunidad y desarticular las bandas dedicadas a actividades ilícitas. Las investigaciones continúan para esclarecer por completo el alcance de las actividades de 'Los Costeños' y determinar el grado de participación de otros individuos en sus actividades criminales. Este tipo de operativos demuestran la importancia de la cooperación entre las diferentes instituciones del Estado y la necesidad de mantener una vigilancia constante para prevenir y combatir el crimen. La comunidad local ha expresado su satisfacción por esta acción, que se espera que contribuya a mejorar la percepción de seguridad y a reducir la incidencia de actos violentos en la zona. El compromiso de las autoridades de seguir golpeando las estructuras criminales refuerza la confianza de la ciudadanía y fomenta la colaboración para lograr una convivencia más segura y pacífica





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