Capturado taxista vinculado a doble homicidio en Piedecuesta

Un taxista fue arrestado en Piedecuesta, Santander, por su presunta participación en un ataque sicarial que dejó dos muertos y un herido. Las investigaciones revelan que el taxista habría transportado a los sicarios antes y después del crimen.

La tranquilidad de Piedecuesta , Santander , se vio brutalmente interrumpida la noche del domingo 26 de abril, cuando un ataque sicarial en un establecimiento comercial del sector Barro Blanco en Tejaditos cobró la vida de dos jóvenes y dejó a un tercero gravemente herido.

El incidente, que ha generado consternación y preocupación en la comunidad, ha desencadenado una intensa investigación por parte de las autoridades, culminando con la captura de un taxista presuntamente involucrado en la planificación y ejecución del crimen. Los fallecidos han sido identificados como Fredy Leonardo Medina Torres, de 25 años, y Jhonatan Yesid Sierra Mejía, de 19 años, ambos víctimas de impactos de arma de fuego.

El joven herido, de 21 años, fue inicialmente atendido en un centro asistencial local antes de ser trasladado al Hospital Universitario de Bucaramanga, donde se encuentra recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones. La rápida reacción de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que desplegó un plan candado tras recibir testimonios que señalaban la huida de los responsables en un taxi, fue crucial para la captura del sospechoso.

La investigación, liderada por el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ha revelado que el taxista, identificado como Pedro Javier Flórez Álvarez, de 34 años, no fue un mero transportista, sino un participante activo en la logística del ataque. Las pruebas recolectadas por las autoridades, incluyendo material probatorio y grabaciones de video, indican que Flórez Álvarez habría transportado a los sicarios a la zona del atentado, esperándolos en el lugar para recogerlos después de cometer el doble homicidio.

Las imágenes de video captadas en la zona muestran al taxista recorriendo el área, aparentemente verificando el terreno, lo que refuerza la teoría de una planificación previa y una participación deliberada en el crimen. Esta evidencia sugiere que el taxista no solo facilitó el transporte de los asesinos, sino que también pudo haber proporcionado información crucial sobre el objetivo y el entorno, contribuyendo significativamente a la ejecución del ataque.

La policía está trabajando diligentemente para reconstruir los eventos que llevaron al ataque y determinar el motivo detrás de este acto de violencia. La comunidad local ha expresado su temor y exige una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y prevenir futuros incidentes.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que Pedro Javier Flórez Álvarez esté vinculado a otros actos delictivos cometidos en el municipio de Piedecuesta, lo que sugiere que su participación en el ataque sicarial podría ser parte de una red criminal más amplia. La investigación se extiende ahora para identificar y capturar a los demás responsables del crimen, incluyendo a los sicarios que perpetraron el ataque y a cualquier persona que haya podido colaborar en su planificación o ejecución.

El general Quintero ha enfatizado el compromiso de la Policía Metropolitana de Bucaramanga con la seguridad de los ciudadanos y ha asegurado que se utilizarán todos los recursos disponibles para llevar a los responsables ante la justicia. La captura del taxista representa un avance significativo en la investigación, pero las autoridades reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer para desmantelar la red criminal y prevenir futuros actos de violencia en Piedecuesta.

La comunidad local ha sido invitada a colaborar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ser útil para la investigación, garantizando la confidencialidad de sus fuentes. Este trágico evento ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención del delito en la región, así como de abordar las causas subyacentes de la violencia





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