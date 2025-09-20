Capturados en Bogotá: Incautan Marihuana, Cocaína y Éxtasis en Taxi

La Policía de Bogotá detuvo a tres personas que transportaban más de 600 gramos de marihuana, base de cocaína y pastillas de éxtasis en un taxi. El operativo se realizó tras detectar una discusión sospechosa en el vehículo.

En el corazón de Bogotá , la Policía Nacional logró la captura de tres individuos que se encontraban transportando una considerable cantidad de sustancias ilegales a bordo de un taxi. El operativo policial se desencadenó a raíz de una situación inusual: los agentes notaron una acalorada discusión entre los ocupantes del vehículo, lo cual despertó sospechas y motivó una intervención inmediata.

Esta acción condujo al descubrimiento de un alijo significativo de estupefacientes, que incluía más de 600 gramos de marihuana, así como pastillas de apariencia sospechosa y base de cocaína. La droga estaba ingeniosamente escondida bajo el asiento delantero del copiloto, un escondite que pasó desapercibido hasta que la sagacidad de los uniformados llevó a la inspección detallada del automóvil. Los tres individuos aprehendidos, junto con el taxi utilizado para el transporte de la droga, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar inicio a las investigaciones pertinentes. Este incidente resalta la constante vigilancia de las fuerzas del orden y su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en la capital colombiana.\El operativo, que tuvo lugar específicamente en la intersección de la carrera Tercera con la calle 10, fue producto de los patrullajes rutinarios que realizan los agentes en zonas estratégicas de la ciudad. Fue precisamente durante una de estas rondas de vigilancia que los uniformados detectaron el taxi en una situación que les pareció anómala. Los ocupantes, visiblemente alterados, protagonizaban una discusión que captó la atención de los policías. Ante esta situación, se procedió a la interceptación del vehículo. Los agentes solicitaron al conductor detener el automóvil y procedieron a realizar una inspección. Las sospechas iniciales se confirmaron cuando, tras una minuciosa revisión, encontraron la bolsa que contenía la marihuana, escondida de manera discreta. Además de la marihuana, se incautaron otras sustancias ilícitas, como pastillas de diversos colores, con características que sugieren que se trataba de éxtasis, y una cantidad de base de cocaína. La rápida acción de la Policía permitió desmantelar este intento de distribución de drogas y sacar de circulación una cantidad significativa de sustancias nocivas para la sociedad. Las edades de los detenidos oscilan entre los 29 y 61 años, lo que sugiere la posible participación de individuos de diferentes rangos etarios en esta actividad delictiva.\El Secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, hizo hincapié en la trascendencia de este operativo, destacando su impacto directo en la desarticulación de las redes criminales y su contribución a la mejora de la seguridad ciudadana. Restrepo subrayó que cada gramo de droga que se retira de las calles representa un golpe significativo a las organizaciones delictivas que socavan la calidad de vida en los barrios y fomentan la violencia, los robos y otras actividades criminales. El Secretario reafirmó el compromiso de las autoridades en continuar trabajando para cerrar el paso a los mercados ilegales y proteger a la ciudadanía. Las estadísticas de la Policía revelan que, en lo que va del 2025, se han incautado más de dos toneladas de estupefacientes en Bogotá, una cifra que refleja la intensa actividad de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico. La Policía aprovecha para recordar a la comunidad la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o infrinja la ley, instando a los ciudadanos a utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier actividad sospechosa o delictiva. Esta colaboración entre la comunidad y la Policía es fundamental para fortalecer la seguridad y mantener la paz en la ciudad





