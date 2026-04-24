Capturan a Alias Andy y Jairito con Armas de Fuego en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó a dos individuos en el corregimiento Pasacaballos portando armas de fuego. Se incautaron un revólver y un arma hechiza. Las autoridades investigan su posible vinculación a actos delictivos.

La Policía Metropolitana de Cartagena ha asestado un nuevo golpe a la delincuencia con la captura de dos individuos, conocidos en el ámbito criminal como Alias Andy y Jairito, ambos de 23 años de edad.

La detención tuvo lugar en el corregimiento de Pasacaballos, una zona que, como otras áreas de la ciudad, ha sido objeto de intensos operativos policiales destinados a garantizar la seguridad ciudadana y combatir el crimen en todas sus manifestaciones. Los capturados fueron sorprendidos portando armas de fuego, lo que desencadenó una rápida intervención por parte de las autoridades.

Este operativo se enmarca dentro de los planes estratégicos contra el delito que la Policía Metropolitana de Cartagena ha implementado con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La captura en flagrancia por el delito de porte y tráfico de armas es un claro ejemplo del compromiso de la Policía con la protección de la comunidad y la persecución de aquellos que buscan alterar el orden público.

Durante el procedimiento, a Alias Andy se le encontró en su poder un revólver calibre 32, acompañado de cinco cartuchos, mientras que Jairito portaba un arma hechiza con dos cartuchos calibre 38. La posesión de estas armas, especialmente el arma hechiza, representa un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos, ya que este tipo de artefactos son inestables y pueden causar daños irreparables.

Tanto las armas incautadas como los dos individuos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciará el proceso judicial correspondiente para determinar su responsabilidad en el delito cometido. Las autoridades investigan si estos individuos están vinculados a otras actividades delictivas y si pertenecen a alguna organización criminal que opera en la ciudad.

La Policía Metropolitana de Cartagena ha intensificado los controles y operativos en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según un informe oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena, los indiciados tenían la intención de cometer un acto que afectara la seguridad ciudadana.

Aunque no se especifican los detalles de este acto, la posesión de armas de fuego sugiere que planeaban llevar a cabo alguna acción violenta que pudiera poner en peligro la integridad de las personas. La Policía ha reiterado su compromiso de proteger a la comunidad y de prevenir la comisión de delitos, especialmente aquellos que atentan contra la vida y la integridad física de los ciudadanos.

La captura de Alias Andy y Jairito es un paso importante en la lucha contra la delincuencia, pero la Policía reconoce que aún queda mucho por hacer para garantizar la seguridad en Cartagena. En lo que va del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha logrado capturar a 347 personas por el delito de hurto, lo que demuestra el esfuerzo que se está realizando para combatir este flagelo que afecta a muchos ciudadanos.

Además, se han incautado 205 armas de fuego, lo que reduce la disponibilidad de armas en manos de los delincuentes y disminuye el riesgo de actos violentos. Estos resultados son el fruto de una estrategia integral que incluye operativos policiales, investigaciones criminales y la colaboración de la comunidad. La Policía ha establecido canales de comunicación con los ciudadanos para recibir denuncias y obtener información que permita identificar y capturar a los delincuentes.

La participación ciudadana es fundamental para el éxito de la lucha contra la delincuencia, ya que los ciudadanos son los que mejor conocen su entorno y pueden proporcionar información valiosa a las autoridades. El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, ha destacado los resultados contundentes que se están obteniendo en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad.

Ha enfatizado la importancia de la colaboración de la comunidad y ha invitado a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro la seguridad y la convivencia. El comandante ha asegurado que la Policía seguirá trabajando incansablemente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para llevar ante la justicia a los responsables de conductas delictivas.

La modernización del aeropuerto de Cartagena, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se encuentra actualmente en fase de estructuración, lo que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y turístico de la ciudad. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena ha advertido que la modernización del aeropuerto también puede atraer a delincuentes que buscan aprovecharse de la situación para cometer delitos.

Por ello, se han reforzado los controles de seguridad en el aeropuerto y sus alrededores para prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal que trabaja en el aeropuerto. En otro operativo reciente, la Policía capturó a un hombre en el barrio Torices, Cartagena, que tenía en su poder más de 500 dosis de alucinógenos.

Esta captura es un ejemplo del compromiso de la Policía con la lucha contra el narcotráfico y la protección de la salud pública. La Policía seguirá realizando operativos para combatir el tráfico de drogas y para prevenir el consumo de sustancias ilícitas, especialmente entre los jóvenes





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