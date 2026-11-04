Capturan a alias "Cristóbal Pérez", segundo líder de la Teófilo Forero

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la captura en Caparrapí de Wilmer Castillo Duarte, clave para debilitar la Segunda Marquetalia.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció oficialmente este miércoles la detención de Wilmer Castillo Duarte, conocido por el alias "Cristóbal Pérez". Este operativo policial y militar se llevó a cabo en el municipio de Caparrapí, ubicado en el departamento de Cundinamarca. La acción representa un golpe significativo contra la estructura narcoterrorista Teófilo Forero.

Captura en Cundinamarca debilita mando criminal

Castillo Duarte fue identificado como el segundo cabecilla de la organización vinculada a la Segunda Marquetalia. Esta facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) está liderada actualmente por Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez". El jefe de Estado destacó que esta operación rompe cadenas de mando y afecta las finanzas ilegales del grupo.

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La Fuerza Pública ejecutó la intervención mediante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que el arresto ocurre lejos de los territorios donde el detenido ejercía tradicionalmente su control. Esto demuestra la capacidad operativa de las fuerzas estatales para alcanzar a líderes ocultos.

Nueve años de operaciones ilegales documentados

Los registros de inteligencia revelan que Wilmer Castillo Duarte lleva nueve años activo en las disidencias armadas. Su trayectoria comenzó a documentarse formalmente en 2020 cuando formaba parte de una comisión armada. Para 2021, ya ocupaba el liderazgo de una compañía específica dentro de la estructura.

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En 2024, su perfil de alto mando quedó confirmado como segundo cabecilla general. Durante 2025, asumió el control directo de la Segunda Marquetalia dentro de la estructura Teófilo Forero. Este año escaló hasta ocupar el segundo lugar en toda la jerarquía criminal. Los organismos de seguridad le atribuyen el control de redes de financiación en corredores estratégicos.

Señalamientos por crímenes graves en Huila y Caquetá

Las autoridades imputan a "Cristóbal Pérez" la ordenación de homicidios, secuestros y extorsiones sistemáticas. Estas acciones se concentraron principalmente en los departamentos de Huila y Caquetá. Se le relaciona con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y agricultores en dichas zonas.

También se le atribuye participación directa en la incineración de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila. Además, está señalado por el asesinato de tres personas en Florencia, Caquetá. Existe un señalamiento delicado respecto al crimen del exsenador Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

Implicaciones legales y futuras investigaciones

Aunque la estructura Teófilo Forero ha sido señalada detrás del atentado contra Uribe Turbay, el perfil de inteligencia no establece una participación individual concreta de Castillo Duarte en ese hecho específico. Sin embargo, su captura elimina a uno de los coordinadores operativos principales del grupo.

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Impacto inmediato en la estructura organizativa

La desarticulación de este nivel de mando afecta la capacidad operativa del grupo criminal. La estructura cuenta con 193 integrantes distribuidos entre 108 hombres en armas y 85 miembros de apoyo. La salida de Castillo Duarte genera vacíos en la coordinación financiera y operacional.

El presidente De la Espriella afirmó que seguirán cazando a los narcoterroristas uno por uno. Garantizó que no habrá refugios seguros para quienes siembran terror. Las autoridades aún no han informado los delitos específicos que se le imputarán judicialmente.